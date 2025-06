Carbajal celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad

El diputado nacional Fernando Carbajal (UCR – Formosa) expresó su satisfacción ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. Carbajal consideró que el fallo demuestra que el sistema judicial argentino aún puede actuar frente a los poderosos.

“Creo que es una demostración de que nuestro sistema judicial está todavía en condiciones de juzgar a los poderosos. Fue un proceso muy largo, pero los imputados, ahora condenados, tuvieron todas las garantías de defensa. Es una señal de que las instituciones pueden funcionar”, afirmó el legislador.

Aunque admitió que no utiliza la palabra “alegría” en este contexto, sí habló de una “satisfacción” al ver que las instituciones de la república pueden llegar a poner límites al poder. Además, expresó su esperanza de que este fallo sirva como advertencia a otros funcionarios actuales y pasados que se han enriquecido ilícitamente o han cometido actos de corrupción.

Respecto al impacto local, Carbajal fue contundente: “Gildo Insfrán ha sido protegido por esta misma justicia federal que ahora se acusa de parcial. Si no fuera por eso, él también debería estar condenado”. Y agregó: “Cristina es una. No perdemos la esperanza de que Insfrán también algún día tenga que rendir cuentas ante la Justicia”.

En ese sentido, consideró que el fallo “beneficia al país” al mostrar que las instituciones aún tienen capacidad de resistir frente a los embates del kirchnerismo, del gildismo e incluso del oficialismo nacional actual. “Esto le da miedo a quienes están en el gobierno y también deberán responder por sus actos”, señaló.

Controversia por la Comisión

de Derechos Humanos

Carbajal también se refirió a la polémica por la sesión que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizará esta semana en Formosa. Como vicepresidente de la comisión, el legislador radical recordó que desde el inicio del año ha trabajado junto a otros diputados y diputadas en la exposición de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la provincia durante la pandemia.

“Hicimos un trabajo serio, documentado, con la diputada Mónica Frade y el apoyo de Gabriela Neme, que permitió visibilizar testimonios muy fuertes”, detalló. Sin embargo, aclaró que la decisión de realizar una sesión presencial en Formosa justo en medio del proceso electoral fue tomada “de forma inconsulta y caprichosa” por la presidenta de la comisión, Sabrina Ajmechet (PRO).

“Le pedí con firmeza que trasladara esta sesión para después de las elecciones. Lamentablemente, decidió avanzar, y eso pone en duda la legitimidad del acto. La bandera de los derechos humanos no puede usarse con fines electorales”, enfatizó Carbajal, quien confirmó que no participará del encuentro junto a otros miembros como Frade, Victoria Borrego (CC) y Esteban Paulón (PS).

Por último, fue crítico con quienes impulsan esta actividad bajo un supuesto compromiso con los derechos humanos. “No queremos manchar esa bandera. Mucho menos en nombre de un partido como La Libertad Avanza, que no ha demostrado ningún compromiso serio con la defensa de los derechos humanos”, concluyó.