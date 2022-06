Carbajal consideró «una payasada» el proyecto del Justicialismo de ampliar la Corte Suprema

Compartir

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, dijo que el proyecto impulsado por el gobierno nacional y los gobernadores del justicialismo de ampliar la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros “es una payasada” y sostuvo que con esta iniciativa se confirma que “la única finalidad del gobierno es salvar a Cristina Fernández de las causas de la justicia”.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández acordó con gobernadores avanzar en la ampliación de la Corte Suprema a 25 jueces. Los mandatarios provinciales afines al Gobierno Nacional se reunieron con el Presidente y quieren que cada provincia tenga un juez en el máximo tribunal.

En declaraciones a la prensa este viernes, el legislador del radicalismo advirtió que “no podemos caer en la trampa de darle visos de discusión a algo que es una payasada”, y añadió: “no sé si (Eugenio) Zafaroni se tomó una grapa a la mañana o volvió a su antigua postura de escribir cosas a favor de la Junta Militar. No se puede discutir esta payasada”, sentenció.

Al mismo tiempo, indicó que “tampoco quiero pensar en un panorama tremendista: en el actual contexto político no puede pasar. Se queja Alberto Fernández y Cristina Fernández de que la Corte es mala pero no pueden designar un juez. Hasta este nivel llega la impotencia de este gobierno”, remarcó el ex juez federal de Formosa.

Para Carbajal, el de Alberto Fernández “es un gobierno con vocación autoritaria. Es absolutamente impotente. La única finalidad del gobierno es salvar a Cristina Fernández de las causas de la justicia. Como el objetivo no es lícito ni puede ser dicho es un gobierno que se está inmolando”, añadió.

M{as adelante, el legislador de JxC volvió a criticar la medida adoptada por el Gobierno de Formosa de flexibilizar la promoción de grado de alumnos del secundario de la provincia y, en ese sentido, manifestó: “Soy padre, y fui estudiante y lo sigo siendo. Uno sabe cómo funciona el proceso de enseñanza. Uno no puede aprender B si no sabe que es A. La solución de Gildo Insfrán fue que pasen todos de grado y que den bien las estadísticas. Igual que Cristina Fernández, quiere ser impune”, sostuvo.

