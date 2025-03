Carbajal criticó uso del DNU para el desembolso del FMI: «Es una decisión inconstitucional»

Ayer, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó finalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el Poder Ejecutivo, que habilita un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta medida generó intensos debates entre los legisladores, quienes se dividieron respecto a su apoyo y su rechazo a la iniciativa. Entre los opositores, el diputado nacional de la UCR por Formosa, Fernando Carbajal, expuso las razones por las cuales su bloque no acompañó el Decreto y cuestionó la forma en que el Gobierno está manejando la relación con el FMI.

La crítica del diputado Carbajal

En comunicación con el Grupo de Medios TVO Carbajal manifestó su rechazo al DNU, argumentando dos puntos clave: la inconstitucionalidad del proceso y la falta de información concreta sobre el acuerdo con el FMI.

“El DNU no es el camino para aprobar esto”, aseguró Carbajal, destacando que el presidente utilizó esta vía para eludir el proceso legislativo y las vías constitucionales. Según el legislador, este tipo de acciones refuerzan la imagen de un gobierno con vocación autoritaria, que recurre al abuso de poder para evitar el debate parlamentario.

El diputado remarcó que no existía una situación de urgencia real que justificara el uso del DNU. “El gobierno cree que la imposibilidad es cuando no logra generar acuerdos, entonces ahí es donde abusa de su poder. Pero claramente había tiempo y voluntad para discutir este tema en el Congreso”, explicó.

La falta de transparencia en el acuerdo

Otro de los principales cuestionamientos de Carbajal fue la falta de transparencia en torno al acuerdo con el FMI. Según el legislador, el Gobierno no ha brindado información sobre los detalles del crédito, como la tasa de interés, el monto del préstamo y las condiciones de pago. “No sabemos si esto va a servir para algo o no, ni siquiera se ha informado para qué se utilizará este dinero”, expresó, comparando la situación con un escenario en el que un ciudadano va al banco a pedir un crédito sin conocer los términos.

Además, señaló que los funcionarios del Ministerio de Economía, al comparecer ante la Comisión Bicameral, tampoco pudieron dar detalles específicos. “Es como si el gobierno le pidiera a los diputados que aprueben un cheque en blanco sin saber qué se va a hacer con el dinero. Esto no tiene lógica ni sentido común”, criticó.

Las presiones políticas y el futuro del país

El diputado también expresó su preocupación por las presiones políticas que, a su juicio, incidieron en la aprobación del Decreto en la Cámara Baja. A pesar de los cuestionamientos, muchos legisladores de distintos bloques terminaron apoyando la iniciativa, lo que deja al país en una situación incierta respecto al nivel de endeudamiento y las condiciones del préstamo.

En cuanto al futuro, Carbajal advirtió que los argentinos deberán enfrentar las consecuencias de esta decisión en el corto y largo plazo. «Estamos en manos de ver con qué nos salen, cuánto es el nivel de endeudamiento que vamos a tener y cómo lo vamos a tener que pagar”, indicó.

Avances en la investigación de la estafa de la moneda Libra

A pesar de la controversia sobre el DNU, Carbajal destacó un avance significativo en la Cámara de Diputados: la conformación de la Comisión Investigadora sobre la estafa relacionada con la criptomoneda Libra, un tema que sigue siendo foco de atención en el Congreso. El legislador aseguró que en los próximos días se avanzará con las interpelaciones y pedidos de informes para esclarecer este caso de corrupción.

Los límites del control parlamentario

Finalmente, consultado sobre si aún quedan instancias para evitar que el DNU se lleve adelante, Carbajal aclaró que, lamentablemente, las opciones se han agotado. “El origen de todos estos abusos del DNU es la ley de Cristina Fernández de Kirchner, que es absolutamente inconstitucional”, explicó. Según el diputado, esta normativa permite que el Decreto siga vigente con el simple acuerdo de una de las cámaras, lo cual, en su opinión, es una práctica «tramposa» que está dificultando el control parlamentario. Sin embargo, destacó que su bloque sigue trabajando para modificar esta ley y limitar el uso arbitrario de los DNU.