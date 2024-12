Carbajal cruzó a Neme por la alianza con Milei y advirtió: «Con la LLA ni a la esquina»

Ante las recientes declaraciones de la diputada provincial por Nuevo País, Gabriela Neme respecto a posibles acuerdos políticos que incluya a los partidos de extrema derecha del presidente Javier Milei, el diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal aclaró que no piensa integrar un frente electoral en el que participe el mileismo.

“Con La Libertad Avanza ni a la esquina”, enfatizó el legislador radical al descartar de plano cualquier tipo de acuerdo electoral con el partido de gobierno nacional.

En ese sentido, dejó públicamente sentada su postura: “Aclaro que no firmé, ni firmaré, un frente electoral donde participe el mileismo. Por ahí no”.

Carbajal recordó que en su reciente visita a Formosa, “con saludo a Gildo Insfrán incluido, Karina Milei aclaró que ellos no firman acuerdos y que quienes coincidan deben sumarse”.

En respuesta a esta postura, manifestó que “nosotros estamos en la vereda de enfrente, pues somos la democracia, el Estado de derecho y la justicia social”.

En cuanto a su pensamiento de cara al futuro, teniendo en cuenta el año electoral que se avecina en la provincia y en el país, el diputado nacional Carbajal consideró que “debemos construir un frente opositor y democrático”.

Recientemente, el diputado nacional por Formosa había adelantado que desde el nuevo bloque de la UCR en la Cámara baja “vamos a avanzar en dejar claramente establecida la voluntad del radicalismo de ser una fuerza opositora para ser una alternativa al kirchnerismo y al gobierno de Milei. No nos gusta el pasado kirchnerista, no nos gusta el presente de Milei, y creemos que el radicalismo tiene que estar parado como una alternativa, reivindicando nuestras banderas históricas y proponiendo hacia el futuro al país que queremos, que no tiene nada que ver ni con los que nos dejó Cristina Fernández de Kirchner ni con los que nos propone Milei, que cada vez se parecen más entre ellos”.