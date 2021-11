Carbajal: «Demostramos que podemos ganar, dimos la batalla y la vamos a seguir dando»

Compartir

Linkedin Print

El ex juez federal Fernando Carbajal, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró satisfecho luego de los comicios legislativos del domingo donde resultó electo diputado nacional por el frente Juntos Somos Más, recibiendo un amplio acompañamiento en la capital provincial.

“Tenemos la satisfacción de haber logrado el objetivo de retener la diputación nacional que al principio de esta campaña el gobierno se planteaba ganar las dos diputaciones y por supuesto que ha quedado muy lejos de esto. Si bien de nuestra parte teníamos la esperanza de este triunfo claro que obtuvimos en la capital, me parece que la diferencia en la capital fue bastante abultada, es una diferencia importante en un contexto donde la oposición estuvo peleando contra dos aparatos estatales con enorme poderío económico, solamente en cartelería fue apabullante, este triunfo en la capital demuestra que se basa en la voluntad ciudadana. No negaré que en el interior tuvimos una expectativa de un mejor resultado electoral, pero quedó demostrado que este perverso instrumento que es la ley de lemas volvió a serle útil al oficialismo y también debemos hacer una aristocrática de porqué razón no hemos logrado mejores resultados en algunas localidades”, expresó.

En ese marco analizó que el resultado en el interior provincial no fue el esperado porque “falta presencia opositora en el interior que seguramente ha influido en este resultado y ahí tenemos un agenda de trabajo opositora que debemos mejorar para el futuro, hay que ser autocríticos pero no hay que autoflagelarse, debemos ser conscientes de que estamos luchando contra aparatos electorales que manejan fondos casi ilimitados, que ponen toda la estructura estatal al servicio de las elecciones cometiendo delitos, en Formosa está naturalizado, pero así y todo hemos logrado tener presencia y creo que el frente opositor ha salido consolidado y demostrando que no somos solo un frente opositor sino que tenemos la vocación de ser proyecto de gobierno”.

“La ley de lemas es mala de por sí, pero en el caso de Formosa está desnaturalizada por esta cuestión perversa de que el oficialismo aparte de tener boletas, este mecanismo desnaturaliza a su vez la ley porque quiebra un principio básico de la ley electoral que en las PASO estuvo y que es la igualdad de oportunidades de los candidatos”, explicó.

“Sabíamos que estábamos sentados en una mesa de tramposos porque las reglas electorales en esta provincia son tramposas, dimos la batalla y la vamos a seguir dando, aún con sus reglas electorales demostramos que podemos ganar y hemos ganado en capital. Con el mismo espíritu combativo y compromiso social y democrático vamos a estar dando la pelea para ganar en la provincia y poder cambiar todas estas prácticas tramposas”, deseó a futuro.

“Gildo Insfrán está debilitado internamente y respecto a la oposición, está muy claro que su liderazgo está en crisis, se nota el debilitamiento del aparato de poder por eso pierde la capital, perdió las PASO y quedó detrás del 50% de los votos, no hay dudas de que este es un gobierno en retirada y creo que esto se va a ver en el proceso político que vamos a vivir en los próximos meses y en los tiempos por venir”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print