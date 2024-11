Carbajal denunció ante la Corte una «maniobra política» de Insfrán para evadir acciones judiciales

Advirtió que el gobernador formoseño pretende reformar la Constitución provincial para burlar un próximo fallo del máximo tribunal del país y asegurar su permanencia en el poder.

El diputado nacional de la UCR, por Formosa, Fernando Carbajal, realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando “las maniobras ejecutadas por Gildo Insfrán, orientadas a evadir el tratamiento de la acción judicial” que promueve declarar inconstitucional la reelección indefinida en Formosa.

Con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Lee, el legislador nacional realizó su presentación en el marco de la causa iniciada en el año 2023, en la que pide a la Corte una declaración de certeza sobre la inconstitucionalidad o no de la reelección indefinida en Formosa.

Según Carbajal, esta estrategia de Insfrán “tiene como propósito forzar a la Corte a declarar abstracto el conflicto planteado y, de esta manera, asegurar un nuevo mandato para sí mismo o para su vice, consolidando su control absoluto sobre el poder público en la Provincia de Formosa”.

“En virtud de todo lo expuesto –reafirmó-, resulta innegable que el conflicto inicial subsiste y se agrava. Las maniobras de Gildo Insfrán no solo buscan eludir el control judicial, sino que constituyen una amenaza directa y persistente a los principios de alternancia y equilibrio de poder consagrados en la Constitución Nacional”, advirtió.

En cuanto a la “maniobra Política”, el diputado nacional del radicalismo señaló que “en una muestra pública y descarada de abuso de poder, el gobernador Insfrán envió a la Legislatura Provincial, el martes 22 de octubre de 2024, un proyecto de ley que fue tratado y aprobado en tiempo récord. Ese mismo día se discutió en comisión y, sin admitir modificación alguna, el jueves 24 de octubre fue sancionado por 20 diputados oficialistas, ignorando los votos en contra de 10 legisladores opositores. Al día siguiente, el viernes 25 de octubre, el Poder Ejecutivo promulgó la ley y la publicó en el Boletín Oficial, demostrando una vez más cómo Insfrán emplea las instituciones provinciales como herramientas para perpetuar su mandato”.

Hizo notar que “esta nueva norma, que concentra aún más el poder en manos de una sola persona, permite la suspensión de los plazos electorales y otorga a Insfrán la potestad de establecer los tiempos electorales según su conveniencia personal, mediante un organismo denominado “Tribunal Electoral Permanente”, que como todas las reparticiones estatales en Formosa, responde únicamente a las directivas de Insfrán, anulando así cualquier control efectivo y eliminando la posibilidad de alternancia democrática”.

En su presentación, Carbajal sostiene que “el objetivo de la maniobra de Insfrán es asegurar su permanencia y eludir el tratamiento por parte de esta Corte”.

Explicó que “el propósito de esta maniobra, sustentada en el abuso extremo del poder, es modificar la Constitución Provincial para que la Corte declare esta causa (y otras similares) abstractas, logrando así que Insfrán o su sucesor designado, Eber Solís (dos veces vicegobernador), puedan presentarse nuevamente como candidatos”.

Además, consideró que esta convocatoria para reformar la Constitución “responde a la decisión de la Corte de permitir el avance de las causas que cuestionan la legalidad y constitucionalidad del actual régimen de reelección, adaptado a la medida personal de Insfrán”.

Para Carbajal, “es evidente que, frente a los precedentes recientes en Tucumán y San Juan, donde la Corte Suprema protegió derechos fundamentales al impedir prácticas similares de reelección indefinida, Insfrán busca presentar esta reforma como una solución superficial, diseñada exclusivamente para eludir el control judicial. Este intento de camuflar su perpetuación en el poder no puede ser otra cosa que un golpe a los principios básicos de la República y una burla al orden constitucional”, alertó.

Para el legislador nacional “la maniobra de Insfrán es clara: promulgar una «nueva» Constitución que establezca una única reelección, argumentar que han «corregido» el régimen de reelección y solicitar el archivo de esta causa. No obstante, el aparato judicial local, subordinado a los intereses de Insfrán, aplicará un criterio propio, sosteniendo que, al entrar en vigor una «nueva» Constitución, los plazos electorales deben reiniciarse, permitiendo así al actual gobernador ocho años adicionales en el poder”.

“De esta forma, Insfrán se aseguraría el control absoluto hasta 2032, cuando tendría ya 82 años, lo que le permitiría modificar nuevamente la Constitución para continuar hasta los 90 años, si así lo deseara”, añadió.

Al recordar la trayectoria de Insfrán en el poder, señaló que en el período 1987-1991 fue vicegobernador, en un primer mandato, y cumplió un segundo mandato en ese cargo entre 1991 y 1995. “Entre 1995 y1999, Gobernador, tercer mandato, violando la Constitución Provincial; en 1999-2023: Gobernador, sucesivamente reelecto mediante interpretaciones arbitrarias del STJ y reformas constitucionales a la medida. En el período 2023-2027: Gobernador, décimo mandato, en trámite actual sin medida cautelar alguna que limite su continuidad”.

“Esta trayectoria demuestra cómo se ha consolidado la concentración de poder absoluto en una sola persona, en abierta contraposición al sistema republicano y a los principios de alternancia que exige la Constitución Nacional”, apuntó.

“ Por lo expuesto –señala Carbajal en el cierre de su presentación-, y ante las evidentes y predecibles maniobras de Insfrán para perpetuarse en el poder, solicito que esta Corte tenga presente este manifiesto y haga cumplir el artículo 5° de la Constitución Nacional, que exige un sistema republicano de gobierno con alternancia en los cargos y el equilibrio de poderes. En Formosa, este principio ha sido gravemente vulnerado por un sistema de poder concentrado en una sola persona, que actúa a espaldas del pueblo y contra los principios republicanos y democráticos que la Nación Argentina ha jurado defender”, enfatizó.

“En conclusión -remarcó, sea cual sea la normativa constitucional vigente en Formosa, denunciamos que Gildo Insfrán tiene la intención de perpetuarse en el poder a través de interpretaciones arbitrarias de la Constitución, utilizando el aparato estatal a su favor y en claro perjuicio de la democracia, los derechos humanos y la justicia que el pueblo argentino merece y espera de sus gobernantes”.

“En virtud de todo lo expuesto, resulta evidente que el conflicto inicial subsiste. Las maniobras de Gildo Insfrán no solo buscan evadir el control judicial, sino que representan una amenaza continua a los principios de alternancia y equilibrio de poder que garantiza la Constitución Nacional”, concluyó Carbajal en su presentación a la Corte.