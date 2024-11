Carbajal denunció ante la justicia al Presidente y al canciller Werthein por «persecución ideológica»

El diputado nacional de la UCR por Formosa, Fernando Carbajal, presentó este jueves una denuncia penal contra el Presidente Javier Milei, por la “purga” iniciada contra el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. El legislador acusa al jefe de Estado de “persecución ideológica”, al sostener que con esta medida “viola la Constitución, la Ley de Inteligencia y el Código Penal”.

“No vamos a callar frente al autoritarismo y el macartismo”, advirtió Carbajal en sus redes sociales al anunciar la denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal Nº 2 de Comodoro Py, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La denuncia penal contra Milei también alcanza al canciller Gerardo Werthein, por los delitos previstos en el articulo 43 ter de la Ley 25.520 que prevé: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520.”

Carbajal precisó que el artículo 3° inciso 2 de la Ley 25.520 (texto actualizado) establece expresamente la prohibición de “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.”

En la denuncia también se solicita la intervención preventiva de la justicia federal para impedir la consumación de los actos ilícitos discriminatorios anunciados por el Presidente de la Nación y su Ministro de Relaciones exteriores, los cuales violan la ley 23.592 y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia”.

El diputado nacional del radicalismo fundamenta su denuncia en los hechos ocurridos el pasado 30 de octubre, cuando “desde la cuenta oficial de la oficina del Presidente de la Nación Argentina Javier Milei, se emitió un mensaje y un comunicado oficial en el cual se anuncia la realización de acciones ilegales de persecución ideológica contra los funcionarios estatales en el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

En dicha publicación se incluyó el “Comunicado Oficial” en cuyo párrafo final se consigna textualmente que “el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría de personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de las agendas enemigas de la Libertad”.

Carbajal recordó que luego “el Presidente ratificó el anuncio de esta persecución ideológica que iniciará, en el programa televisivo al cual asistió como “invitado”, conducido por su novia Amalia “Yuyito” González”.

Refiriéndose a lo sucedido en la Asamblea General de la Naciones Unidas en el tratamiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos contra Cuba (la Delegación Argentina voto como lo venía haciendo hace décadas causando una crisis ministerial), Milei indicó que ese voto no solo le costó el puesto a la canciller Mondino sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados”.

En dicha entrevista, y aludiendo a los empleados de la Cancillería, Milei había expresado: “Yo entiendo que ellos estén enamorados de la burocracia internacional y claro viven una vida parasitaria y creen que 170 o 200 tipos pueden manejarle la vida a 8ooo millones. Entiendo que mucha gente de la Cancillería está enamorada con ese tipo de cosas por el rol que le da pero si quieren manejar un País que vayan y ganen las elecciones. La política exterior la fija el presidente, todos esas personas que estuvieron involucradas en esa decisión, yo estoy para echarlos a todos, son traidores”, dijo el Presidente.

En su presentación, Carbajal deja en claro que “la decisión política del Presidente de despedir a la Canciller es absolutamente legal y legítima, e igualmente legal y legitimo seria que hiciera la propio con el resto de los funcionarios de gabinete, pues ellos debieron haber consultado o previsto que la posición de un presidente de estas características podría ir en otro sentido. Si no lo hicieron, aun cuando hubiera sido de buena fe, autoriza al Presidente a removerlos de su gabinete”.

Sin embargo, el legislador nacional remarcó que “otra cosa muy diferente es pretender utilizar ese evento político para iniciar un “purga ideológica” al mejor estilo estalinista para echar de la Cancillería a quienes no tienen coincidencia ideológica y política con el Presidente de turno”.

“La ideología que profesen los funcionarios públicos no puede ser motivo indagación, recolección de información, de cuestionamiento, análisis o ponderación por el Presidente sin incurrir en groserísima violación de la Ley 25.520 y 23.592 y el orden constitucional que asegura a todos los ciudadanos la libertad de pensamiento”.

“La amenaza presidencial de echar al personal de carrera de la Cancillería luego de hacer un trabajo de inteligencia ideológica para “identificar impulsores de las agendas enemigas de la Libertad.” constituyen actos manifiestamente ilícitos e inconstitucionales que configuran ilícitos penales y deben ser evitados por el Poder Judicial de la Nación en salvaguarda de las libertades individuales se ven severamente amenazadas por la autoridad presidencial”, manifestó.