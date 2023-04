Carbajal denunció la «paralización y total estado de abandono» de las obras de la autovía de la ruta 11 entre Tatané y Mansilla

El diputado nacional y candidato a gobernador por la UCR-Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, denunció “la paralización y total estado de abandono” en que se encuentra la obra de la autovía de la ruta 11 en el tramo Tatané-Lucio V. Mansilla y atribuyó esta situación “a la incapacidad y falta de gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

El legislador nacional recorrió las distintas secciones de la obra verificando la ausencia total de máquinas y obreros en todo el tramo de 40 kilómetros entre Tatané-Mansilla, que se encuentra “absolutamente paralizado” desde hace tiempo sin ningún tipo de avance en los trabajos.

“Estamos en la autovía de la ruta 11, en el tramo Tatané-Mansilla”, explica Carbajal en un video subido a sus redes sociales, en el que se muestra recorriendo los distintos sectores de la autovía que se construye en forma paralela a la traza de la ruta nacional 11.

“Esta es una obra que debería estar terminada y sin embargo podemos ver lo que hay, una obra en total estado de abandono”, expresa en su posteo en las redes, mostrando la obra sin terminar y la ausencia de trabajos en toda la zona.

Al respecto, sostuvo que “en cualquier país esta obra debió haber tardado un año o un año y medio en finalizarla, y acá han pasado tres presidentes y tenemos un gobernador que desde hace décadas se muestra incapaz de hacer obras trascendentes como debería ser la autovía”.

“Eso sí –enfatizó-, inauguran pequeñas obritas pero estas que son vías de comunicación importantes no pueden terminarlas”.

El candidato a gobernador por la UCR-Juntos por el Cambio recordó que el presidente Alberto Fernández “lleva tres años y medio de gobierno y sin embargo no ha logrado terminar esta obra, y esto no es casual, esto sucede porque hay incapacidad de gestión y hay corrupción, porque si gestionamos mejor el Estado y dejan de robar se podrían terminar las obras”, aseguró.

