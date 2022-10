Carbajal: «El peronismo no quiere indemnizar a los soldados formoseños muertos por montoneros»

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional del radicalismo, Fernando Carbajal, insistió en su reclamo al oficialismo para que destrabe el proyecto de ley para indemnizar a familiares de los soldados caídos en el ataque de montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 del Ejército Argentino, el 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

Entrevistado por Ceferino Reato, autor del libro “Operación Primicia”, donde se relata el cruento ataque de montoneros en la tarde del domingo 5 de octubre de 1975 al cuartel militar, el legislador de Juntos por el Cambio remarcó que más allá de que la indemnización es necesaria como gesto y para igualar en el reconocimiento a todas las víctimas de esa jornada, me parece que lo importante es que sea el Congreso de la Nación como expresión de la voluntad popular de la Argentina, el que le diga a los soldados y policías muertos y a todos los que cayeron en este evento, que es el pueblo argentino en su conjunto quien los reconoce como víctimas”.

Con relación al proyecto de ley que impulsa junto a otros colegas del radicalismo, Carbajal señaló que no recibió ningún apoyo del peronismo, aunque sí ratificaron su respaldo sus pares del radicalismo y del resto de Juntos por el Cambio.

En este sentido, recordó que en estos días también el bloque del Pro presentó un proyecto exigiendo el cumplimiento del DNU del ex presidente Mauricio Macri, “lo cierto es que el que bloquea esto de manera permanente es el peronismo, que de manera inexplicable no quiere avanzar en este proyecto y, sobre todo, en esta revisión del proceso histórico que vivimos los argentinos”.

El diputado nacional Carbajal indicó que “triste ironía” que se da en esta situación, al recordar que “los soldados formoseños murieron defendiendo un gobierno peronista, en plena etapa democrática, y los peronistas no quieren indemnizar a esos soldados que dieron su vida en defensa de Constitución”.

Finalmente, lanzó un llamado al gobernador Gildo Insfrán para que acompañe el proyecto de ley que se encuentra trabado en el Congreso de la Nación. Tras señalar que “Insfrán sigue siendo un hombre muy poderoso dentro del justicialismo”, le exigió “que tome la decisión política de acompañar este reclamo y le exija al gobierno nacional que de una vez por todas se apruebe este reconocimiento a quienes cayeron en defensa de las instituciones. Es su deber ético y político, y una obligación histórica que tiene por estos hombres que dieron su vida defendiendo la democracia”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print