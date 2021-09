Carbajal: “El resultado electoral marcó un punto de inflexión y cambió el mapa político de la provincia”

Compartir

El doctor Fernando Carbajal, candidato a diputado nacional por el frente “Juntos por Formosa Libre”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al resultado de las PASO celebradas el último domingo y donde su partido se consolidó como la segunda fuerza. “El resultado electoral marcó un punto de inflexión y cambió el mapa político de la provincia”, aseguró el ex juez federal.

“Hay un dato de realidad política que es insoslayable y es que el PJ perdió 20 puntos. Ellos no se quieren hacer cargo de los datos, y a nosotros por eso cada vez nos va a ir mejor. Yo pido y espero que el oficialismo deje de equivocarse, porque cuando la oposición se equivoca sufrimos nosotros, pero cuando se equivoca el gobierno los que sufren son los ciudadanos”, indicó y pidió que “dejen de perder tiempo con tonterías”.

“Lo que le pido al Gobernador es que sin ministro de educación se ponga a estudiar de manera urgente y con técnicos serios cómo hacemos para recuperar los contenidos pedagógicos que le han quitado a nuestros niños que no tienen clase desde hace 18 meses; le pido disuelva el Consejo del Covid que es un organismo que viola la Constitución y devuelva a cada órgano sus facultades legales para que todos estemos un poco mejor estos dos años de gobierno que le queda a este régimen”, insistió.

“Nosotros estamos con mucha alegría porque consideramos que el resultado electoral ha marcado un punto de inflexión y ha cambiado el mapa político de la provincia, por primera vez el oficialismo ha dejado de ser mayoría y se ha convertido en la primera minoría y esto sin dudas que cambia el mapa político de la provincia, estamos muy contentos, nos toca hacer la representación mayoritaria de la oposición lo cual nos da la enorme responsabilidad de encabezar y conducir el proceso de construcción de una oposición que esté en condiciones de convertirse en una alternativa de gobierno en las próximas elecciones”, expresó.

Respecto a la posibilidad de unirse con los otros frentes, manifestó que “las puertas están abiertas, están dos partidos más que han hecho su aporte electoral, vamos a hacer el mayor esfuerzo, desde la oposición tenemos la obligación de hacer los mayores esfuerzos para construir un frente alternativo que tenga en su seno las distintas concesiones que hay sobre esto. Es una posibilidad que se puede dar, ya existió antes, en ese momento no se llegó a concretar, pero desde el punto de vista de la campaña hubo siempre un trato respetuoso de los distintos referentes, las puertas del diálogo están abiertas para que busquemos mecanismos de consenso que nos permitan construir el proyecto alternativo”.

Analizó además que “es muy difícil prever el comportamiento social, hay que hacer lo que uno cree mejor y actuar conforme a las convicciones y luego la ciudadanía valida o no esas decisiones, yo no tengo ninguna duda que para construir un espacio alternativo a este régimen tenemos que tener una base amplia de representación donde haya radicales, desarrollistas, amigos del PRO, ciudadanos independientes, justicialistas que expresan una parte muy importante de la sociedad, tenemos que trabajar juntos para construir esta formosa libre del futuro que no va a ser en patrimonio de un partido sino que en beneficio de todos los ciudadanos”.

“Es posible conformar una coalición, vamos a hacer el esfuerzo para que así sea, si lo logramos será bienvenido y sino será en noviembre, lo empezaremos a trabajar después del 10 de diciembre pero siempre con esta vocación frentista y de armar un espacio amplio, acá el objetivo central es llegar al gobierno en el año 2023 para sustituir este régimen autoritario que tenemos en la provincia”, aseguró.

“Como representante de la oposición voy a generar un sector de debate con todas las fuerzas opositoras para que mi sector no solo represente mi pensamiento sino que lo que piensa todo el núcleo opositor”, dijo.

“Se van a potenciar los resultados para noviembre por la profundidad de la crisis económica en la que estamos y con un gobierno que se muestra impotente e incapaz de resolver los problemas en los que estamos, estos cuadros van a seguir favoreciéndonos y en consecuencia no tengo dudas que la diferencia va a ser mayor, a su vez nosotros consolidamos el espacio opositor, hacemos una propuesta atractiva, seria, razonable, la diferencia se va a profundizar”, finalizó Carbajal.

