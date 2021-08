Carbajal: “El voto ciudadano es el medio para poner freno a los excesos del gobierno”

Compartir

El pre candidato a diputado nacional por Juntos por Formosa Libre, Fernando Carbajal, formuló un enfático llamamiento “a la resistencia pacífica, no violenta y a preservar la paz social en el proceso electoral” en la provincia, y en ese sentido, sostuvo que el voto ciudadano “es el medio de poner freno a los excesos del gobierno”.

El principal candidato de la oposición en las PASO de septiembre próximo formuló estos conceptos durante la gira que se encuentra realizando en localidades del Departamento Ramón Lista, en el extremo oeste provincial.

El domingo Carbajal estuvo en laguna Yema y también participó de encuentros con vecinos en las localidades de María Cristina, Lote 8/Tucumancito y El Chorro.

Tras diversos encuentros y charlas que mantuvo con pobladores de la zona, el precandidato a diputado nacional denuncio que hasta allí “llegan las prácticas del estado policial con registro detallado de los ciudadanos que egresan e ingresan de las localidades”.

Dijo que “esa presencia estatal, sin embargo, no se advierte en otros ámbitos pues la ruta 81 presenta deterioros notables y los habitantes, sobre todos los pueblos indígenas, reclaman por el abandono de las comunidades”.

Consultado sobre los hechos sucedidos en la Comisaria Tercera y frente a la vivienda del gobernador Gildo Insfrán, donde la policía detuvo al abogado Daniel Suizer, el ex juez federal expresó: “advertimos sobre el uso exagerado y desproporcionado de la violencia estatal y la violación de los estándares internacionales sobre uso racional de la fuerza pública”.

“El personal policial –añadió-, más aún si custodian la casa del gobernador, deben ser entrenados en técnicas de control con mínimo uso de la fuerza y en debida evaluación del riesgo a la seguridad, lo cual no parece haber sucedido en el caso”.

“También queremos hacer un llamado a los dirigentes y referentes sociales de proceder con mesura y prudencia, sin provocaciones, y canalizando los reclamos por las vías institucionales”.

Finalmente, formuló un enfático llamamiento a la resistencia pacífica, no violenta y a preservar la paz social en el proceso electoral. “El voto ciudadano es el medio de poner freno a los excesos del gobierno”, concluyó Carbajal.

Chiriguanos y Juárez

Hoy continuará su periplo con una intensa actividad que comenzará a las 8.30 hs en Los Chiriguanos y proseguirá a las 11 hs en El Potrillo y Divisadero y concluyendo la jornada a las 15.30 hs con un gran encuentro con vecinos de la localidad de Ingeniero Juárez.

Mañana el precandidato a diputado nacional por “Juntos por Formosa libre” iniciará sus actividades bien temprano con sendas reuniones en Pozo del Mortero y Bazán, para mantener luego un encuentro con vecinos a las 9 hs en Las Lomitas, mientras que por la tarde, a las 15.30 hs estará en Posta Cambios Zalazar y más tarde, a las 17 hs, en Fortín Lugones y a las 19 hs en San Martín 2.

El jueves 12 Carbajal estará compartiendo con vecinos de Pozo del Tigre a las 9 hs, y dos horas después, a las 11, mantendrá reuniones en Estanislao del Campo. A las 13.30 hs estará en la localidad de Subteniente Perín y a las 17 hs en Ibarreta, cerrando sus actividades del día en Comandante Fontana a las 19.30 hs.

Finalmente, el precandidato a diputado nacional en las PASO de septiembre próximo estará el Viernes 13 a las 9 hs en Bartolomé de las Casas y cerrará su periplo en la localidad de Palo Santo, a las 11.30 hs.

