Carbajal es el candidato a gobernador mejor posicionado dentro del arco opositor

Una encuesta realizada por la consultora Julio Aurelio S.A. en la provincia en el marco de año eleccionario que se vive en el país, arrojó una ventaja del gobernadir Gildo Insfrán en la preferencia de votos con vistas a los comicios de este año, y posiciona a Fernando Carbajal como el mejor candidato a gobernador dentro de la oposición para las elecciones 2023.

Entre los principales problemas de la provincia, las personas consultadas señalaron la situación económica (el aumento de los precios / inflación) como el Principal inconveniente (36%), seguido por la falta de empleo(16%), la corrupción (13%) y la situación de los hospitales y la salud pública(8%).

En cuanto a la imagen del candidato a gobernador por la UCR, Fernando Carbajal, el relevamiento señala que 4 de cada 10 entrevistados evalúan de manera Positiva o Regular Positiva la Imagen del ex juez federal.

En cuanto al posicionamiento del voto a gobernador, Carbajal parece con un 39% entre quienes lo votarían con seguridad o probablemente, discriminados en un 16% para quienes seguramente lo votaría y el 23% que dijo que podría llegar a votarlo.

Acerca de a imagen que tiene el candidato a gobernador por la coalición opositora, recibió un 31% de aceptación muy buena y buena, mientras que un 11% dijo tener una imagen de regular a buena de Carbajal.

En un escenario con amplia ventaja en favor del Gobernador Insfrán (54%), el candidato de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal (16.6%) aparece en Formosa con una ventaja de cara a las elecciones a Gobernador 2023 con respecto a Francisco Paoltroni (12.8%) y Gabriela Neme (5.4%).

En la categoría de evaluación de imagen de dirigentes provinciales, Fernando Carbajal (30,7%) se ubica nuevamente como mejor posicionado dentro del arco opositor, detrás de Gildo Insfrán (52,5%) y de Jorge Jofré (35,8%). En cuarto lugar se encuentra Francisco Paoltroni con 18,3%.

Como dato valedero, cabe consignar que las encuestas telefónicas según los especialistas tienen un alto porcentaje de no respuesta, lo que amplifica el riesgo de obtener resultados sesgados. Y teniendo en cuenta que la población en su mayoría opta por cancelar sus números domiciliarios y quedarse con celulares, crece en los encuestadores en llamar a las líneas móviles, pero de esa manera, opinan los que saben, no es tan fácil confeccionar el tipo de muestreo demográfico exacto porque la titularidad de las líneas está lejos de ser transparente y no garantiza una realidad.

A nivel nacional

En cuanta los resultados a nivel nacional, la encuesta señala que el Frente de Todos ocupa el primer lugar, con el 42.1% de las preferencias : Los tres candidatos se reparten valores similares en las preferencias del electorado (Fernández 15.2%, Sergio Massa con 14.3% y Scioli con 12.6%) . Juntos por el Cambio ocupa el segundo lugar de las preferencias a Presidente 2023 con el 25.0%. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta consiguen valores de apoyo similares (9.9% y 9.3%, respectivamente), un poco más alejado, Gerardo Morales con 5.8%. En tercer lugar se ubica Javier Milei por Avanza Libertad con el 16.7% de las preferencias.