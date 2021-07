Carbajal habló de su precandidatura y enfrentó críticas: “Lo que digan desde el Gobierno no me preocupa”

Compartir

Linkedin Print

Fernando Carbajal, ex juez federal que competirá en las PASO como precandidato a diputado nacional de “Juntos por Formosa Libre”, alianza que integran la UCR, el PRO y el MID, habló con el Grupo de Medios TVO sobre la decisión que tomó y también le hizo frente a las criticas dejando en claro que lo que digan desde el Gobierno no le preocupa.

Primero, al ser consultado sobre el momento en que decidió aceptar la precandidatura respondió que fue luego de una larga reflexión y que “más allá de la función que me tocaba cumplir soy un ávido lector y seguidor del curso de los acontecimientos políticos, tanto los nacionales como los provinciales, y yo percibía que se habían generado expectativas políticas en torno a los actos que me tocó cumplir que se visualizaron como símbolo de algo diferente o en todo caso de algo que es muy antiguo que son los principios del sistema republicano de gobierno”.

Agregó que “honestamente yo estaba muy encaminado y encarrilado en mi carrera judicial y ese era mi proyecto de vida, por lo cual al principio la idea de la política me la tomaba como una humorada”.

Reconoció que ahora asume la precandidatura con “un gran compromiso” que “inclusive significó tener que renunciar al cargo judicial que estaba ejerciendo en la provincia de Chaco. Creo que el momento que está viviendo el país amerita y justifica la decisión adoptada. Pienso que no debemos tener la mirada puesta en cuestiones personales porque se está jugando el futuro de la patria, de la democracia”.

Por otro lado, Carbajal fue consultado por las críticas en torno a que todo lo que hizo en la Justicia tenía como objetivo una candidatura. “Lo que digan desde el gobierno no me preocupa en absoluto, si me preocupaba desde el punto de vista de la percepción social, es decir, tuve el temor de que la circunstancia de aceptar quitara legitimidad a mis decisiones adoptadas”, aseveró y añadió: “todas las decisiones que tomé fueron confirmadas por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, y los criterios jurídicos que introduje fueron confirmados por la Cámara Federal de Casación Penal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Las decisiones judiciales se recurren, pero no se discuten por las radios o canales de televisión. Opino que el gobierno de Formosa claramente perdió el hilo porque los jueces estamos justamente para decidir quién tiene la razón”, lanzó y dejó en claro que también en muchas oportunidades los fallos eran a favor del Gobierno, pero “lo que pasa es que cuando se le ponía algún limite salían tendenciosamente a utilizar todo su andamiaje publicitario para atacar, en lugar de adecuar las políticas públicas a las mandas constitucionales”.

División dentro de la oposición

Al referirse a la decisión de Gabriela Neme de no conformar un frente con ellos aseveró: “primero quiero aclarar que no hay una ruptura en el frente opositor, que es el que viene bastante sólido hace muchas elecciones, en los últimos comicios se produjo la incorporación del grupo del DR. Bogado y la Dra. Neme, que ahora se retiraron. No quiero abrir juicios y respeto sus motivos, lo cierto es que a mí en lo personal me parece que cualquier disputa que se dé dentro del frente opositor tendrá que haberse dado en el marco de las PASO que para eso están”.

“Nuestro objetivo es claro, es ponerle un freno al gobierno nacional y trabajar en el ámbito de la provincia para construir la Formosa libre que nos debemos, que es el punto de unión. Está en juego el sistema democrático, la provincia se ha instaurado un verdadero estado policial, donde a través de la Policía todos los ámbitos de nuestras vidas están controlados, y cuando te enfermas en lugar de llevarte a un hospital te meten preso”, continuó el precandidato.

Mensaje

“Lo que pido a los formoseños es que en primer lugar miren mi trayectoria de vida, sobre todo las decisiones en lo personal, creo que debemos hacer una oferta electoral renovada para que la sociedad perciba que aquellos que estuvieron participando en defensa de los derechos de los ciudadanos son los que tienen que representarlos, porque han estado en la lucha”, dijo.

“Es responsabilidad de la política cambiar para empezar a dar nuevos mensajes, es la gente la que debe poner el voto para poner un freno a los abusos de poder”, cerró.

Compartir

Linkedin Print