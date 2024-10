Carbajal irá a la justicia por intento de reforma de la Constitución provincial

El diputado nacional de la UCR, Fernando Carbajal, anunció su intención de denunciar ante la Justicia el intento de reforma de la Constitución de Formosa, alegando que “Gildo Insfrán busca generar un caso abstracto” con el objetivo de “eternizarse en el poder”.

“Lo que vamos a hacer es tratar de neutralizar la acción jurídica que Gildo Insfrán está llevando adelante. Hay que tener conciencia de que esto es una estrategia jurídica y política, en la que abusa de las mayorías absolutas que ha logrado a través de un sistema electoral absolutamente amañado en la provincia de Formosa. Lo que él quiere generar es un caso abstracto, es decir, que cuando la decisión llegue a la Corte, la Constitución ya haya sido modificada y se haya abandonado la reelección indefinida, que todos sabemos que es inconstitucional”, expresó Carbajal.

El diputado aclaró que su denuncia ante la Corte se centrará en “esas maniobras”, y agregó que el objetivo evidente de Insfrán es “permanecer en el poder y poder volver a ser candidato, que es el único objetivo que persigue esta modificación”.

Carbajal explicó que su planteo no es un cuestionamiento abstracto sobre la inconstitucionalidad de la ley, sino que es una impugnación concreta a la candidatura de Insfrán en las elecciones pasadas. “Dentro del caso se debe interpretar no solo cómo se debe interpretar la Constitución, sino si Insfrán puede ser candidato o no. Con esta denuncia, vamos a demostrar que ese conflicto persiste porque efectivamente él está haciendo esto para poder ser candidato en 2027”.

“Vamos a luchar en todos los ámbitos. Vamos a dar la pelea judicial y política, y realizaremos todas las acciones necesarias. Creemos que la Corte Suprema nos dará la razón porque es evidente la maniobra que está intentando llevar a cabo el gobernador”, añadió.

Al ser consultado sobre el concepto de abstracción, Carbajal indicó que uno de los temas en discusión es si la reelección indefinida de un funcionario viola la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos. “Nosotros decimos que sí; el gobernador dice que no. La Corte Suprema, en otros casos, ha dicho que sí, fijando su postura. Hoy, la situación jurídica es que, según la interpretación de la justicia local, la Constitución permite la reelección indefinida. Si el gobernador logra cambiar la Constitución para permitir una sola reelección, cuando la Corte tenga que resolver el tema, dirá que ya no hay peligro de que un funcionario se eternice porque solo podrá ser reelegido una vez. Lo que vamos a demostrar es que ese riesgo sí existe, porque Gildo Insfrán ya fue reelecto 10 veces y está haciendo esta modificación para ser reelegido por décima vez. El riesgo de afectación subsiste, aun cuando el derecho haya cambiado”, finalizó diciendo el mismo.