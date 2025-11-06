Carbajal: La Visión de la Oposición y la Agenda de Formosa en el Congreso

El Diputado Nacional de la UCR analizó el Presupuesto, la falta de acuerdos políticos y desestimó la posibilidad de una Intervención Federal en Formosa, además de aclarar la situación del electo Atilio Basualdo.

La tarde radial del programa “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López en FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, recibió al Dr. Fernando Carbajal (Diputado Nacional – UCR) para debatir sobre la coyuntura política nacional y local. Carbajal, quien finaliza su mandato en diciembre, ofreció una mirada crítica sobre el Presupuesto y la dinámica del nuevo Congreso.

El Presupuesto Nacional: Equilibrio Fiscal con Prioridades Sociales

El diputado Carbajal abordó la discusión en torno al proyecto de Presupuesto Nacional, confirmando que su bloque presentó un dictamen de minoría. Si bien el legislador no pudo firmar el documento por problemas de traslado, señaló que el trabajo realizado busca un «equilibrio fiscal» pero con una sensibilidad hacia «necesidades de la sociedad que son impostergables».

«Sacamos un dictamen en minoría, claro, que yo no lo firmé porque, bueno, lo cierto es que hubo problemas con los vuelos ese día y el día anterior, así que no llegué a tiempo para la firma del dictamen, pero sí lo estuvimos trabajando desde nuestro bloque», explicó el diputado.

El dictamen minoritario propuso una modificación clave al proyecto original del gobierno:

«A un presupuesto que preveía un superávit del 1,5% del PDI, lo que hicimos fue reducir ese superávit al 0,9, pero digo, de nuevo, manteniendo el superávit, pero ese 0,6% del PBI de menos superávit, lo que hicimos fue destinarlo a las áreas que durante la año 2025, el Congreso señaló que eran prioritarias, que tiene que ver con el financiamiento de las universidades, con el Garrahan y con la con la educación en general, que sin duda que es una necesidad y también la cuestión jubilatoria, ¿no?»

Carbajal reconoció que no es un presupuesto de su agrado, pero defendió la necesidad de aprobar uno. «Lo que estamos convencidos del punto de vista político y del punto de vista institucional es que es mejor tener un mal presupuesto a no tener ninguno», argumentó. La razón, según el legislador, es que sin presupuesto el Poder Ejecutivo tiene una «disponibilidad absoluta para gastar los fondos en la forma que quiere», mientras que un presupuesto, aunque sea imperfecto, «por lo menos establece algunos límites».

Poder en el Congreso y la Falta de Acuerdos Políticos

Respecto al nuevo mapa legislativo post-elecciones, Carbajal matizó el supuesto «amplio triunfo» del gobierno.

«Yo sigo creyendo y afirmando que la sociedad argentina está dividida en tres. El gobierno ahora sacó un 40%, Unión por la Patria sacó un 35. Si sumamos esto quiere decir que entre el gobierno y la principal oposición sacaron esta elección un 75. Quiere decir que hay un 25% que tiene otra mirada distinta a la del gobierno y distinta a la de Unión por la Patria o al Partido Justicialista.»

En términos de bancas, el diputado fue claro: «los números del gobierno siguen siendo muy acotados». Si bien sumará algunos diputados, el oficialismo sigue «muy lejos de tener mayoría». Esto obliga al Ejecutivo a «seguir buscando acuerdos políticos y lamentablemente esto es lo que no se ve».

Carbajal expresó su preocupación por la salida de figuras consideradas «razonables» dentro del gobierno, como la de Nicolás Posse, y la profundización de una línea más «fundamentalista, más confrontativa», encarnada, a su juicio, en figuras como el vocero Manuel Adorni.

Intervención Federal de Formosa: Un Escenario Complejo

Consultado sobre el reflote de la idea de una Intervención Federal a Formosa, impulsada por dirigentes locales, el legislador se mostró escéptico. Aunque a título personal consideró que desde el fallo de la Corte Suprema que limitó las reelecciones en la provincia están dadas las «condiciones objetivas» para una intervención, sostuvo que «finalmente esto es una decisión política».

«Yo no, honestamente, no veo de que esté dado ese contexto político. Así que sí, Francisco [Paultroni] sigue sosteniendo esto, pero yo no lo veo, no me dan los números para esto y se lo he dicho a él una vez que hemos conversado yo no veo ese escenario de número de mayoría que requiere una intervención.»

Carbajal insistió en que una intervención federal es un tema «tan delicado» que requeriría un amplio consenso, el cual hoy no existe. Los gobernadores provinciales, argumentó, «van a expresar su temor y sus reservas» a avanzar sobre otra jurisdicción.

Atilio Basualdo y la Incompatibilidad de Cargos

Finalmente, el diputado Carbajal se refirió a la controversia sobre la posible incompatibilidad de cargos del intendente electo Atilio Basualdo, quien también asumirá como diputado nacional. La presidenta del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Sandra Moreno, había mencionado la necesidad de convocar a elecciones si Basualdo renunciaba antes de tiempo.

El diputado Carbajal simplificó la cuestión administrativa, criticando primero que la jueza «salga a dar opiniones jurídicas previas» sobre un tema en el que podría tener que intervenir. En cuanto al procedimiento, fue concluyente:

«Lo que va a tener hay que hacer Basualdo es no asumir el día 7, ni 8, ni 9, ni 10 y asumir el 11, el 12, el 13, el 14 que existe la posibilidad de hacerlo. De hecho, esto suele pasar que se producen recambios y que algunos asumen algunos días después. […] si él renuncia el día 11 de diciembre, ya debería terminar el mandato el presidente del Consejo de Liberación. Quien se convierte en intendente, por lo cual hay que hacer ingresar al suplente que corresponda, ¿no?»

«Uno es diputado nacional en el momento en que jura», sentenció Carbajal. «Hasta que no jure no va a estar en incompatibilidad». La solución técnica, por lo tanto, es simple: jurar en la primera sesión posterior a la preparatoria, momento en el cual el intendente interino asumirá la jefatura comunal.