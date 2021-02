Carbajal le dio la bienvenida a la “nueva normalidad”, dentro de la política formoseña

Compartir

El jefe de bancada del Frente Amplio Formoseño, Ricardo Carbajal, consideró una “auténtica humorada, de muy mal gusto, la reacción del Gobierno provincial”, tras analizar que el gobernador Insfrán “mandó en bandada a su ejército de aduladores a autoproclamarse victorioso, sólo porque el secretario de Derechos Humanos nacional dijo que lo que está haciendo Gildo está bien, mientras parecía más preocupado por sacarse fotos que por ocuparse con responsabilidad de su rol como funcionario”.

“El pueblo de la provincia de Formosa vio que es necesario protestar, que es importante hacer visible sus problemas; paso con los varados, donde el gobierno tuvo que ceder ante la presión social que sintió la Corte Suprema y debió resolver el escenario. Ahora, no sólo el pueblo de la provincia ha protestado, sino que todos”, subrayó.

“Hasta la presencia del secretario de Derechos Humanos que vino a hacer mímica sirvió para visibilizar el atropello a cientos de formoseños”, apreció Carbajal.

“Acá lo único que quedó en limpio fue que luego de las denuncias y manifestaciones públicas, y la propia presencia del funcionario nacional, todo cambio en Formosa: en cuestión de horas, cientos de formoseños sometidos en los centros de aislamientos fueron liberados, las condiciones de higiene, de alimentación, de comodidad, y del trato mismo se modificó drásticamente ante la presión social y mediática”, reparó el legislador de la UCR.

“Ahora el formoseño sabe que tiene en sus manos el poder, y también la herramienta para no ser sometido por un gobernante tirano que se cree dueño de la cosa pública, y que acude a discursos armados a base de engaños y temores”, amplió.

“Gildo se parece mucho a ese boxeador que viene de perder la pelea en el ring, pero levanta los brazos y se pasea sobre el cuadrilátero en señal de victoria, cuando todos ven que tiene la cara llena de hematomas producto de la terrible golpiza que recibió, y sabe claramente quien será proclamado”, ejemplificó.

“Cientos de formoseños fueron víctimas de medidas desproporcionadas para combatir la pandemia provocada por el COVID-19, recibiendo tratos inhumanos y una mala praxis, ya que se mantuvo en condiciones insalubres a personas sanas de coronavirus, sin permitirles salir, junto a quienes se encuentran transitando la enfermedad. Es necesario seguir muy de cerca todo esto, porque nadie puede asegurar que esta película de terror terminó”, advirtió.

“Días antes de que estallaran las denuncias, Insfrán había dicho que ´la estrategia sanitaria de Formosa, es hasta el momento, la más exitosa del país frente a la pandemia´. Sin embargo, decenas de afectados lo desmienten; el caso de Zunilda Gómez resultó emblemático: perdió un embarazo dentro de un cuarto de hotel donde la mantenían junto a su esposo y sus tres hijos, con sólo cuatro camas, dos sillas, una mesa, tres tenedores y un cuchillo y donde ellos mismos debían encargarse de la limpieza. Incluso luego esto y habiendo dado negativo en más de un hisopado, no se los autorizó a volver a su hogar”, insistió.

“Se respira otro aire hoy en Formosa, por eso quiero darle la bienvenida a la nueva normalidad”, reaccionó al ponerle una identidad al escenario social local, a pocos días de los cambios en la política sanitaria provincial, al tiempo que insistió con seguir de cerca todos los sucesos que involucra al Gobierno provincial, porque “hay una brutal mentira en el discurso oficial”.

