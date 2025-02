Carbajal llamó a construir un espacio que ponga fin a los gobiernos autoritarios

El diputado nacional por Formosa, Fernando Carbajal, lanzó un llamado a construir un nuevo espacio político que se constituya en una herramienta electoral para poner fin a los gobiernos autoritarios y que genere una alternativa que lleve esperanza para lograr el cambio en Formosa y en la Argentina.

Fernando Carbajal, junto a Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, participaron este viernes 21 del acto de lanzamiento del espacio político “Confluencia Ciudadana”, junto a referentes de distintos partidos políticos y movimientos sociales de la provincia.

Sus promotores destacaron que este nuevo espacio político, “Confluencia ciudadana”, integrado por referentes de distintos movimientos y partidos políticos, tiene como una de sus finalidades constituir un frente opositor a las políticas del gobierno de Javier Milei a nivel nacional y de Gildo Insfrán, a nivel provincial.

Bajo el lema “llenemos de pueblo las instituciones”, Carbajal estuvo junto a Lozano y un panel integrado por Pablo Juliano, diputado nacional por Buenos Aires, referente del espacio nacional de renovación política de la UCR conducido por Facundo Manes, y presidente del bloque de diputados “Democracia para Siempre”, Manuel «el Colo» Aguirre, diputado por la provincia de Corrientes (Democracia para Siempre), Fernando Carbajal, diputado nacional por Formosa (Democracia para Siempre), Carlos Martínez (ex diputado de la Provincia de Chaco) y miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Libres del Sur.

Al hablar durante el acto realizado este viernes en el barrio San Isidro de esta ciudad, Carbajal llamó a promover la verdadera justicia social “para hacerles la vida mejor a nuestros conciudadanos”.

Al referirse al nuevo espacio político, dijo que “Confluencia Ciudadana es el medio por el cual estamos dispuestos a no quedarnos atados a las diferencias del pasado y buscar las coincidencias del presente para construir el futuro”.

“No vamos a dejar que nos chicaneen, no vamos a dejar que las diferencias que podamos tener en algunas cuestiones de coyuntura nos saquen del rumbo, y el rumbo es construir un espacio que tenga la capacidad de constituirse en una herramienta electoral que ponga freno a los gobiernos autoritarios locales y nacionales. Ese es nuestro desafío inmediato, ese es nuestro desafío electoral para el año que se viene”, enfatizó.

Añadió que “después tenemos que trabajar para construir la alternativa para ser algo distinto en el gobierno nacional y provincial en el año 2027. Tenemos que hacerlo desde ahora, mano a mano, codo a codo, caminando juntos, buscando recuperar la confianza y la esperanza”, apuntó.

Reconoció que “todos estamos cansados, golpeados y desesperanzados, pero les pido que busquemos en nuestros viejos sueños y en la mirada de nuestros hijos, en la de los que se tienen que ir de la provincia, que son muchos, porque son innumerables los jóvenes que tienen que irse de la provincia porque acá no consiguen trabajo, ahí tenemos que buscar la fuerza de construir esta alternativa diferente”

“Yo les pido que nos fortalezcamos y busquemos los puntos de coincidencia, que esto sea un punto de salida, estoy convencido de que hay un futuro mejor para todos nosotros y para nuestros hijos. Confluencia Ciudadanía tiene que ser una herramienta para construir esperanza y para construir un futuro”, sostuvo.

“Pongámonos hombro con hombro y salgamos a caminar los caminos de nuestra provincia con un mensaje de esperanza, de fe y de transformación, podemos vivir mejor, podemos reconstruir el Estado, podemos construir un espacio político de transformación para hacer una Formosa diferente y una Argentina que recupere los valores y los sueños de nuestros padres y de nuestros abuelos de ser una sociedad solidaria y una sociedad en la cual donde los hijos estén mejor que sus padres. Vamos a hacerlo todos juntos porque estoy seguro que lo vamos a lograr”, concluyó Carbajal.

Lineamientos

En cuanto a los fundamentos para conformar este nuevo movimiento, sus promotores señalaron que “la sociedad necesita partidos políticos que garanticen espacios participativos formando a militantes, preparándolos para el ejercicio del poder, siempre en beneficio del pueblo. Para nosotros la política es una pedagogía: consiste en escuchar las voces profundas del pueblo y transformarlas en proyectos políticos para el bien común”, resaltaron.

Desde el movimiento “Confluencia Ciudadana” dieron a conocer algunas de las iniciativas que buscan concretar a través de este nuevo espacio:

-Poner límite a las reelecciones indefinidas para todos los cargos públicos y abolir la ley de lemas, que desnaturaliza la voluntad ciudadana.

Combatir la corrupción en el Estado, estableciendo que los órganos de Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Defensoría del Pueblo y el tribunal de Cuentas estén en manos de la oposición.

Poner en marcha la carrera administrativa para que los contratados y jornalizados accedan a la estabilización laboral y dejen de ser usados frecuentemente como tropa electoral.

-Redistribuir la coparticipación federal entre la provincia y las 37 municipalidades, para mejorar los injustos salarios de los trabajadores y fortalecer la autonomía de los municipios.

-Dar fin a todas las intervenciones a los organismos autónomos que están en esas condiciones desde 1995. Restituirles sus directorios con representación de los trabajadores públicos.

-Establecer las paritarias para todos los sectores del Estado provincial, como tienen la mayoría de las provincias.

-Poner en marcha el Consejo Económico Social.