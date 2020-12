Carbajal: “Me voy con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a derecho”

Compartir

Ayer por la mañana, el doctor Fernando Carbajal, cumplió su ciclo y dejó su cargo como juez subrogante del Juzgado Federal N°2 de Formosa. En ese sentido habló con el Grupo de Medios TVO y se mostró conmovido por las muestras de afecto tanto del personal que lo acompañó estos años como por la gente que lo esperaba afuera con carteles de agradecimiento.

“Me voy con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a derecho, cumpliendo en lo que me comprometí el día que asumí al cargo que fue respetar las leyes de la Constitución, siempre actué donde creo que deben actuar los jueces que es en la sala de audiencias que es uno de los cambios que creo quedan en el servicio de administración de justicia federal, entender que la sala de audiencias es el ámbito donde debe funcionar una justicia democrática y republicana, por eso mis decisiones judiciales se expresaban oralmente para que las pueda comprender el ciudadano, para que trascendieran públicamente y sean sometidas al escrutinio de la sociedad”, destacó.

Asimismo se refirió a la despedida que le realizó el personal del juzgado y también la gente que lo esperaba afuera con carteles de apoyo y agradecimiento. “Me emocionó mucho, agradezco a la gente pero me emocionó mucho la despedida del personal del juzgado porque son los compañeros de trabajo con los que hemos estado poniendo el hombro y si algún mérito tengo sin dudas es por el enorme apoyo que tuve de los empleados y de los funcionarios y también quiero reconocer la excelente gestión de quien me sucede en el cargo, la doctora López Macé que es una funcionaria de primera línea, una mujer sumamente inteligente y preparada por lo cual el juzgado queda en buenas manos, me voy con esa tranquilidad tanto por ella como por el resto de los secretarios y secretarias que cada uno en su lugar han trabajado fuertemente, estos eran juzgados que venían de una situación muy compleja y en estos años hemos logrado ponerlos en funcionamiento y mejorar la calidad del servicio”, señaló.

Al ser consultado sobre cómo fue tomando las menciones que hacía la mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, puntualmente tras el fallo que permitió el ingreso de formoseños varados, aseguró que “he tomado la decisión de no contestar, entiendo que los litigantes y las partes no estén conformes, pero a mi en lo personal no me afectó de ninguna manera ni siquiera en mis decisiones, de todas maneras desde el punto de vista de calidad institucional creo que es conveniente que no se caiga en las cuestiones personales, la critica a los fallos puede ser, yo pude haberme equivocado, justamente por eso está el mecanismo de revisión que es la Cámara y creo que las decisiones judiciales pueden ser criticadas inclusive públicamente, yo como abogado muchas veces he criticado decisiones judiciales adoptadas, creo que lo que no hay que hacer es personalizar esto porque afecta al funcionamiento del sistema institucional”.

Seguidamente Carbajal aseguró haberse sentido presionado por el gobierno provincial, “la presión fue mediática y pública sin ninguna duda, tuve fue la capacidad de aguantar esa presión, no me refiero a que haya habido presión en el trabajo pero exponer públicamente y entrar en criticas personales sin ninguna duda es un mecanismo de presión que no debe ejercerse, a mi no me afectó pero debemos evitar que eso suceda porque los jueces tienen que poder trabajar tranquilos”.

Respecto a si analiza dedicarse a la política en un futuro fue categórico, “yo estoy concentrado en mi carrera judicial, he rendido más de 14 o 15 concursos en el Consejo de la Magistratura, estuve ternado en más de 10 oportunidades, varias veces en primer lugar en las ternas, estoy emplazado en mi carrera judicial, sigo siendo conjuez de la Cámara Federal de Resistencia, no tengo previsto incursionar en política”.

En relación a los fallos a favor de los varados que lo han convertido en una persona más conocida, explicó que “la justicia ha establecido eso, son decisiones adoptadas por tres niveles de administración de la justicia federal que han aplicado pautas claras sobre esto, me parece que ahora corresponde hacer una evaluación de en qué medida se está cumpliendo en la realidad o sino en esto los abogados saben lo que tienen que hacer que es pedir las repercusiones de la sentencia, uno esperaría que esto no sea necesario y que sobre la base de los criterios generales se solucionen los problemas particulares”.

Asimismo aseguró que seguirá viviendo en Formosa, como lo hace desde hace muchos años. “Desde el año 2016 yo estoy viviendo en Formosa más allá de que vivo alternativamente desde el año 88, aparte tengo cuatro hijos formoseños, claramente estoy viviendo acá, sigo viviendo acá y ha habido mucha desinformación y falsedad sobre esos puntos pero estoy acá, tengo mi casa y acá sigo, he estado casi siempre trabajando en el ejercicio de la profesión y en mis años de juez federal nunca tuve una custodia más que una persona que me acompaña, pero que no es custodio, mi dirección es pública, hasta ahora hemos tenido que resolver casos complejos, de narcotraficantes, de situaciones complejas y la verdad es que nunca he tenido ninguna situación, miedo no tengo, pasará lo que tenga que pasar y confío en que las instituciones funcionan aunque a veces pareciera que no, debe existir algún nivel de racionalidad en las respuestas, honestamente miedo no tengo”, admitió.

En otro tramo de la nota habló sobre el pedido de juicio político sobre su persona y aseguró que “no voy a responder estas cuestiones, los fallos son los que hablan por sí, todas las decisiones judiciales están confirmadas por la Cámara Federal, lo que se diga de mi vale para cualquier otro organismo judicial, la discusión jurídica ya está saldada y en la discusión política no me corresponde ingresar”.

Asimismo, se refirió a la frase del ministro de Gobierno, Jorge González, que le pidió que “se saque la toga y hable con los votos”, asegurando que “tendrán que hablar los que son candidatos, yo no intervine en ningún momento en ningún debate de tipo partidario, tiene la posibilidad de hacerlo con el doctor Lee o con la doctora Neme que son los que tienen posiciones contradictorias, mi trabajo como juez es ser un tercero imparcial que no tiene compromiso con ninguna de las dos partes y tomar la decisión que entiendo, esté ajustada a derecho, los que son candidatos son los abogados, el ministro puede debatir y seguramente va a ser enriquecedor el debate, me gustaría que haya un debate entre las partes, de hecho en todas las audiencias que se hacía en el juzgado justamente lo que hacían era generar este ámbito democrático de debate jurídico y el ministro en alguna oportunidad participó, después dejó de hacerlo pero ese era el ámbito donde podía hacerlo, mi lugar no es participar en el debate sino establecer cuál de las posiciones es la jurídicamente correcta, ahora menos que no soy más juez, no estoy trabajando en un escenario polito, aun dejado este cargo sigo siendo conjuez de la Cámara Federal y estoy obligado a seguir actuando con total imparcialidad como lo hice durante todo este proceso”.

“Aunque a mí me faltaron el respeto yo en todo momento mantuve el respeto institucional porque es mi obligación como funcionario público, la falta de respeto fue personal y no me afecta, me preocupan más las faltas de respeto institucionales, no por mí, sino que porque eso implica respeto a la independencia del poder judicial, eso es algo que deberemos seguirlo viendo en la evolución del funcionamiento institucional”, finalizó.

