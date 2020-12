Carbajal: “Me voy con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a derecho”

Compartir

Linkedin Print

El ex juez subrogante Federal, Fernando Carbajal, dejó esta mañana su cargo tras cumplir su ciclo en el Juzgado Federal de Formosa. Afuera lo esperaba una movilización en apoyo y agradecimiento.

“Me voy con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a derecho, cumpliendo en lo que me comprometí el día que asumí al cargo que fue respetar las leyes de la Constitución, siempre actué donde creo que deben actuar los jueces que es en la sala de audiencias que es uno de los cambios que creo quedan en el servicio de administración de justicia federal, entender que la sala de audiencias es el ámbito donde debe funcionar una justicia democrática y republicana, por eso mis decisiones judiciales se expresaban oralmente para que las pueda comprender el ciudadano, para que trascendían públicamente y sean sometidos al escrutinio de la sociedad”, destacó.

Asimismo se refirió a la despedida que le realizó el personal del juzgado y también la gente que lo esperaba afuera con carteles de apoyo y agradecimiento. “Me emocionó mucho, agradezco el de la gente pero me emocionó mucho la despedida del personal del juzgado porque son los compañeros de trabajo con los que hemos estado poniendo el hombre y si algún mérito tengo sin dudas es por el enorme apoyo que tuve de los empleados y de los funcionarios y también quiero reconocer la excelente gestión de quien me sucede en el cargo, la doctora López Macé que es una funcionaria de primera línea, una mujer sumamente inteligente y preparada por lo cual el juzgado queda en buenas manos, me voy con esa tranquilidad tanto por ella por el resto de los secretarios y secretarias que quedan en su lugar y que han trabajado fuertemente”.

Compartir

Linkedin Print