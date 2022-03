Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Fernando Carbajal, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la reciente apertura de Casa de Ideas, un espacio abierto al público en general como también a todos los sectores de la oposición, para empezar a discutir opiniones de cara al 2023 donde “honestamente” reconoció no saber si será candidato a algún cargo y señaló que “por respeto a la sociedad”, este 2022 debe ser para discutir proyectos y política.

Casa de Ideas

“Lo que tratamos de representar con el nombre es un espacio físico e institucional donde queremos que sea el ámbito de debate de ideas para la Formosa del futuro, creemos que es el modo de expresar de que en Formosa como consecuencia de todo lo que ha pasado y sobre todo del resultado electoral del año pasado, hay una oposición que ha tomado la decisión de dejar de ser oposición para convertirse en alternativa de gobierno y para serlo tenemos que tener una propuesta de gobierno. Hacemos una autocrítica y si bien creemos que la oposición durante estos años duros del gobierno gildista con sus luces y sombras, ha marcado una presencia opositora, nos hemos mostrado débiles en ofrecer cuál es el modelo de provincia que queremos y esto lo que vamos a hacer a través de la Casa de Ideas donde hemos invitado a participar a todos los sectores sociales, productivos, políticos y entre todos debatir los grandes ejes de cambio, el desafío es hacerlo con anclaje en la realidad y en propuestas concretas”, explicó.

“Nos debemos preguntar si cuando ganemos en el 2023 qué vamos a hacer con ingresos brutos, si vamos a seguir cobrando el 4%, si lo vamos a bajar o suspender por cuatro años hasta que la economía provincial se recupere y generemos condiciones de competencia. Lo mismo con el Ente Regulador de Obras y Servicios, si dejar que siga siendo una oficina anexa de Refsa y de Aguas de Formosa que defienden intereses de la empresa o darle una conformación para que defienda los intereses de los usuarios, dándole participación a los usuarios y así en cada una de las áreas, en lo productivo ver cómo vamos a tener un Ministerio de la Producción que impulse el crecimiento de la producción”, ejemplificó.

“Queremos discutir grandes líneas que tienen que ver con lo político y lo económico acerca del modelo que queremos que es republicano, productivo, de generación de empleo pero también medidas concretas que vamos a implementar cuando lleguemos al gobierno”, expresó.

Candidato en el 2023

El funcionario además aseguró que aún no sabe si será candidato para algún cargo el 2023. “Honestamente no lo sé, creo que por respeto a la sociedad el año 2022 no es para discutir candidaturas sino que para discutir proyectos y política, eso sí estoy dispuesto a hacer. Podré ser candidato, quizás sea algún otro, cualquiera puede serlo, esto va a surgir del consenso, la discusión ahora es para qué queremos ser candidatos, si para llevar a Formosa al sistema democrático y republicano porque este gobierno cada vez se ha hecho más autoritario y autocrático”, lamentó.

“Este es un gobierno que cada vez se cierra más, se pone más autoritario y lo que hace falta es que haya un gobierno democrático y republicano que siente las bases de la Formosa del futuro”, aseguró.

“La política es una creación y un proyecto colectivo, si acá no hay una generación de dirigentes políticos de todos los partidos opositores que estemos dispuestos a luchar para el gobierno no alcanza con un caudillo, no quiero que en la oposición haya un caudillo como Insfrán, esto es propio de un modelo autoritario, caudillesco, tenemos que construir una generación de políticos, esto implica estar dispuestos a dar la discusión”, señaló.

Se sinceró además de que “sin dudas nos falta coordinación dentro de la oposición por eso estamos generando estos ámbitos que no pueden depender de una sola persona o sino vamos a reproducir el modelo de Gildo Insfrán y queremos ser lo contrario a él, una sociedad democrática no requiere de caudillos, sino de funcionarios responsables, gente seria que trabaje y que conforme equipos de trabajo”.

“Queremos que este concepto de Casa de Ideas se reproduzca en las localidades del interior, acá en capital y esta sería la idea, todos los concejales que son opositores tienen que empezar a encontrar un ámbito de consenso porque tenemos que mostrarnos ante la sociedad como una fuerza alternativa y para esto se requiere coherencia, creo que estamos en ese camino, lo hemos empezado a transitar, Casa de Ideas está inserta dentro de esa línea que comenzó con las elecciones”, destacó.

“El camino se viene haciendo, no es sencillo pero estamos en el rumbo adecuado y lo estamos haciendo con otra lógica que no es la generación de los caudillismos sino la construcción democrática”, dijo.

“Todo este cambio social empezó en Formosa durante la pandemia donde hubo un pueblo que se puso de pie y pese a los enormes niveles de presión, de violación a los derechos humanos, de cárcel, aprietes, hubo una sociedad que se puso de pie y firme, por eso perdieron en la capital y por mucho, acá hay una sociedad que cambió y esto se va a sentir, la oposición también está cambiando para estar a la altura de las circunstancias”, finalizó Carbajal.

Compartir

Linkedin Print