Carbajal pidió a Fernández Patri que “endurezca el cuero y el espíritu y se anime a debatir”

El precandidato a diputado nacional por la Alianza “Juntos por Formosa Libre” en las PASO del próximo 12 de septiembre, Fernando Carbajal, reiteró su invitación a su contrincante electoral, el precandidato del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri, para compartir un debate público en el marco de la presente campaña comicial.

En diálogo con la prensa en una de sus actividades en poblaciones del interior de la provincia, Carbajal insistió en la necesidad de utilizar la campaña electoral para el debate de ideas “porque eso es lo que necesita la ciudadanía”.

En un mensaje directo al precandidato del justicialismo, expresó: “Yo le sugeriría (a Fernández Patri) que endurezca el cuero y el espíritu, porque la verdad es que desde el gobierno a mí me han dicho barbaridades, me han descalificado y aun me siguen descalificando”.

En ese sentido, también aludió a las situaciones que vivió durante su gira por el oeste de la provincia, “donde los agentes de información del gobierno que él representa nos están persiguiendo en todo momento, me sacan fotos con teleobjetivo; imagínense si yo me tenía que sentir tan sensible con esto”.

Carbajal instó a Fernández Patri a que “fortalezca el espíritu y que se anime a dar el debate. Yo no le tengo miedo ni a los policías que nos mandan y ni le tengo miedo a debatir con él”.

“La sugerencia seria esa, que se ponga fuerte y vamos a discutir. La ciudadanía necesita escuchar el debate de ideas, porque la campaña es para el debate de ideas y proyectos, así que le vuelvo a invitar a que reflexione, que se fortalezca, que endurezca un poco el espíritu y vamos a debatir”, insistió el precandidato de “Juntos por Formosa Libre”.

Extensa gira

El ex juez federal de Formosa se encuentra cumpliendo una extensa gira por el centro-oeste de la provincia, para dar a conocer sus propuestas y mantener distintos encuentros con pobladores de la zona.

Las actividades comenzaron el domingo pasado en Laguna Yema y continuaron el lunes con sucesivos encuentros y reuniones en las localidades de María Cristina, Lote 8/Tucumancito y El Chorro.

El martes 10 el doctor Carbajal desarrolló una intensa actividad en Los Chiriguanos y en El Potrillo y Divisadero y concluyó su jornada con un gran encuentro con vecinos de la localidad de Ingeniero Juárez.

El miércoles 11 de agosto el precandidato a diputado nacional por “Juntos por Formosa libre” estuvo en Pozo del Mortero y Bazán, para mantener luego un encuentro con vecinos a en Las Lomitas, mientras que por la tarde se encontró con vecinos en Posta Cambios Zalazar y en Fortín Lugones y San Martín 2.

El jueves 12 Carbajal estuvo compartiendo con vecinos de Pozo del Tigre y también mantuvo reuniones en Estanislao del Campo, Subteniente Perín y en Ibarreta, cerrando sus actividades del día en Comandante Fontana.

Finalmente, el precandidato a diputado nacional en las PASO de septiembre próximo estuvo este viernes en Bartolomé de las Casas y cerró su periplo en la localidad de Palo Santo.

