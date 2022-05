Carbajal pidió al Congreso tener en «agenda Permanente» la problemática de los pueblos originarios

Compartir

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, fue designado miembro integrante de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja del Congreso, y en su primera intervención pidió atender “en forma permanente” la problemática que afecta a los pueblos originarios en el país.

“Es un orgullo poder integrar la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados de la Nación; como militante desde el año 1982 he recorrido distintos caminos, y la verdad que es un gusto poder estar en este ámbito de lucha”, manifestó en su intervención en la primera reunión de esa comisión de trabajo.

“No quiero dejar pasar esta primera sesión para hacer un pedido a esta comisión, que tiene que ver con que estemos muy atentos a la situación de los derechos humanos en el interior del país, y en particular respecto a los pueblos originarios que tienen una agenda pendiente”, expresó.

En ese sentido, aludió al hecho de que en estos días en la ciudad de Resistencia, Chaco, “se realiza un juicio de enorme importancia histórica que es la masacre de Napalpí”, ocurrida el 19 de julio de 1924, en la que resultaron asesinados por la policía entre 400 y 500 indígenas qom y moqoit.

Recordó que como juez federal de Formosa “en lo personal, hace un par de años, me tocó intervenir en la consideración judicial de la masacre de Rincón Bomba, que también fue un hecho histórico de enorme trascendencia”.

“Existen deudas pendientes que tiene el Estado nacional y los estados provinciales y me parece importante dejar sentado la necesidad de que esta comisión de Derechos Humanos incorpore a su agenda permanente la problemática de los pueblos originarios”, concluyó Carbajal.

