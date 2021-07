Carbajal presentó su precandidatura a diputado nacional: “Pedimos a la gente el voto heroico”

Compartir

Ante un abundante público, ayer por la tarde, el Dr. Fernando Carbajal, lanzó formalmente su precandidatura a diputado nacional por el frente “Juntos por una Formosa Libre” en un conocido comercio gastronómico de la ciudad, ubicado sobre la avenida 9 de Julio casi Saavedra de esta ciudad. El ex Juez Federal, competirá en las PASO acompañado Dra Emilia Maciel.

“Es un enorme placer participar en esto que es una asamblea ciudadana, y tengo que dar las gracias porque si bien este tipo de eventos en otras realidades puede ser situaciones normales, sabemos que en nuestra provincia participar en un evento de estas características requiere un acto de valentía, y esto hay que ser conscientes de que es así porque eso creo de que vale la gratitud”, comenzó diciendo el candidato a diputado nacional.

“Estamos viviendo un punto de inflexión en la historia de nuestro país y de nuestra provincia. Quiero en primer lugar, y creo que a esta altura y creo que mi presencia en esta asamblea popular habla por sí sola; lo primero que quiero decir es que he aceptado el desafío de ser el candidato a diputado nacional por el frente Juntos por una Formosa Libre y he aceptado este compromiso porque creo que es la conclusión de un proceso político de enorme trascendencia que se ha iniciado hace ya algunos meses”, aseveró.

Seguidamente dijo: “Necesito compartir con ustedes que esta aceptación estuvo precedida de una decisión que tuve que tomar, una decisión muy difícil porque tiene que ver decisiones muy personales, decisiones de mi vida que había tomado hace algunos años, y que la fuerza de las circunstancias me obligó a repensarlas” .

“Hace casi 20 años entendí que la administración de justicia era el camino desde el cual yo podría contribuir a mejorar la sociedad y fue por este motivo que inicié ese camino de intentar ingresar a la justicia porque me parecía que era el lugar desde el cual algo se podía hacer. Y creo no haberme equivocado, desarrollé mientras estuve tanto en el ejercicio de la magistratura como trabajando en procesos de reforma judicial, la profunda convicción de que efectivamente el sistema democrático requiere un poder judicial independiente. No es posible una democracia sin un poder judicial independiente”, aseguró.

“Pero esta convicción que tenía, este proyecto de vida personal y familiar que estaba vinculado a la administración de justicia, se puso en crisis durante los últimos tiempos, porque resulta innegable que nuestro país está en un punto de inflexión, porque resulta innegable que hay en la vida argentina sectores de la vida política que quieren llevarse puesta nuestra Constitución”, dijo.

Asimismo, expresó que “resulta innegable que hay sectores políticos que no se sienten cómodos con el Estado de Derecho. Que les molesta los derechos humanos, y a mí me pasa que yo soy de la generación del 83′, soy de la generación de los hombres y mujeres que nos tocó ir a Malvinas, pero también soy de la generación que tuvo la enorme responsabilidad pero también la enorme entereza de llevar a cabo la segunda revolución democrática que hizo este país que es el proceso de restauración democrática del 83′ de la mano del presidente Raúl Alfonsín”.

“A esa generación le pertenezco y de esa generación soy tributario. Y hoy ese pacto democrático y de derechos humanos que la sociedad argentina en su integridad firmó en el año 83, hoy ha sido quebrantado, ha sido roto por sectores políticos que no valoran la Constitución y que quieren llevarnos a discusiones antiguas y que creen que tienen el derecho de vulnerar las garantías de los ciudadanos”, agregó.

Apuntó, contra las medidas de gobierno provincial por el cierre de las actividades, “quiero decir también que el lugar que hemos elegido para hacer este anuncio no es casual, no es casual que estemos compartiendo la calle, porque la calle ha sido el lugar donde la sociedad formoseña se puso de pie y dijo basta. Esta calle, las calles de Clorinda, las calles de tantas localidades donde los hombres, las mujeres y los jóvenes formoseños tomaron esas banderas que quieren tirar abajo de la Constitución, de la libertad y de la democracia y se la pusieron en la cara de los poderosos”.

“Y también es un símbolo este local comercial que está a mis espaldas, que representa a muchos otros locales comerciales pero que representa también a todos los sectores productivos de la provincia, a los profesionales independientes, a los muchos comercios de diversas actividades, a los ciudadanos todos, a los hombres y las mujeres del campo, a todos esos sectores que han tenido que sufrir el absurdo de medidas, so pretexto de la crisis sanitaria no son más que cuestiones absolutamente infantiles e insostenibles en el tiempo”, remarcó.

“Entonces estos símbolos me parece que son los que tenemos que reivindicar, porque esto es lo que nos marca el camino del futuro, esta es la Formosa que queremos construir, una Formosa que esté asentada sobre la base de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, conceptos que tenemos que empezar a recuperar”, apuntó.

“A mí mis padres me enseñaron y estoy seguro de que a ustedes les habrá pasado algo parecido, de que cuando hay una persona enferma, lo que hay que hacer es cuidarla, protegerla y curarla, no meterla presa, no se hace señores. Tenemos que ser una sociedad fraternal, hemos expulsado a nuestros ciudadanos, los hemos dejado tirados en ciudades lejanas, los hemos dejado tirados al costado del camino, con una falta de empatía que me resulta difícil poder entender, pero esto ha pasado y no puede volver a pasar”, expresó en su discurso que fue acompañado con aplausos.

“Quiero mencionar muy brevemente a algunas de las personas que van a acompañar en la lista, y lo quiero hacer porque al igual que este lugar, estos nombres representan algo, quiero nombrarla a la dra Emilia Maciel, que cuando le pedí que me acompañe, me miró con cara de que estaba muy cansada, pero no dudó en sumarse, y creo que en Mili están representadas varias cosas, que me parece importante que estén sometidos al juicio de la sociedad, en primer lugar porque es mujer, y en este contexto es decir mucho, porque son las mujeres las principales impulsoras y las que han puesto su cuerpo en cada una de las luchas que hemos dado”, confirmó sobre la personas que le va a acompañar en la lista para las Primarias Abiertas y Simultaneas.

“Y Mili es una mujer joven y esto también reivindica y pone blanco sobre negro, el otro sector que ha sido protagonista en estas luchas, porque nuestros jóvenes no eligieron el individualismo como sucedió en otras épocas, no eligieron la soledad o quedarse en su casa. Eligieron ponerle el pecho a las balas y cada vez que hizo falta”, expresó.

“Esto no va a ser fácil porque hay miedo en nuestra sociedad, y el Gobierno no es sonso porque hay razones para tener miedo, porque hay un gobierno imperioso. Pero le vamos a pedir a los ciudadanos que en esta oportunidad, nos regalen un voto heroico le vamos a pedir esa cuota de garantía, le vamos a pedir que esta vez superen ese miedo y voten este instrumento que le estamos ofreciendo, porque en verdad está en juego el futuro de la patria y en qué sociedad queremos vivir, tenemos que decirle a los ciudadanos, a cada uno de ellos que esta es la oportunidad de elegir dónde quieren que vivan sus hijos”, pidió Carbajal.

