Carbajal propuso suspender la Ley de Lemas para “reducir la exposición de los formoseños al COVID”

El presidente de bloque de “Juntos por el Cambio” Ricardo Carabajal propuso una “derogación transitoria” de la Ley de Lemas, al considerar que la legislación electoral formoseña, “por sus características, expondrá a la sociedad a niveles extraordinarios de contagio”.

“La implementación de la Ley de Lemas en las elecciones de este año, donde el oficialismo podrá armar alrededor de 115 sublemas y la oposición a unos 70, además del aporte de otras fuerzas implicará la movilización de enormes cantidades de personas”, planteó el parlamentario al justificar su posición.

Al detallar el peligro citó “las gestiones previas como la recolección de firmas de adherentes y gestión de inscripción de las decenas de sublemas; la manipulación de utensilios, papeles y actas; y la distribución de las boletas. Solo por tomar un solo ejemplo, el de la firma de los sobres por parte de 15 a 30 fiscales antes que se le entregue al votante para que ingrese al cuarto oscuro se va a seguir practicando, exponiendo a miles de formoseños ante el terrible virus”, añadió.

“Debe reemplazarse esa práctica, como el uso de documentación y actas en papel por el soporte electrónico, por lo cual ya es tiempo y oportuno implementar el software del que tanto se habla”, detalló.

“¿Cuántas escuelas se van a habilitar para votar y evitar aglomeraciones?, ¿se van a habilitar los pasos fronterizos internacionales para el ingreso de miles de paraguayos?, ¿se permitirá el ingreso a través del Bermejo de los chaqueños”, preguntó demostrando prácticas que generan aglomeraciones.

“¿No son estos elementos altamente contagiosos que pueden poner en peligro a la salud de la población?”, volvió a inquirir, tras plantear que se trata “de un gobierno que siempre sostuvo su política represiva destruyendo las libertades públicas, los derechos humanos, y la economía de las Pymes por la defensa de la salud y la vida”.

En ese terreno, Carbajal comparó: “¿Qué es más contagioso, que venga Patricia Bullrich con todos los protocolos y PCR en regla o que venga un aluvión de miles de paraguayos en lanchas canoas y cachiveos?”.

“Por estas razones creo que el oficialismo no debería tener ningún problema en suspender la aplicación de la Ley de Lemas por una vez, pues ni siquiera sería la primera, ya lo hizo el actual gobernador, en el 2011 cuando, preocupado por la certeza de que se presenten simultáneamente Vicente Joga, Ricardo Buryaile y Fransisco Nazar por el lema Frente Cívico y Social, abolió la aplicación de la Ley de Lemas para la categoría de gobernador pocas semanas antes de la fecha del comicio y cuando el cronograma electoral ya estaba en marcha”, expuso.

“Si lo hizo por especulación e interés personal, porque no lo va a

hacer ahora que sería por la salud y la vida de todos los formoseños”, razonó.

También destacó “la idea y la plena convicción de que toda esta lucha de los últimos tiempos, protagonizada por distintos sectores sociales de nuestra comunidad, comerciantes, profesionales independientes, cuentapropistas, padres de niños en edad escolar etcétera, no caiga en saco roto y que toda esa gran fuerza encuentre un canal válido para expresarse en las urnas”.

Para el legislador de la UCR “es nuestra obligación dejar de lado ambiciones personales y sectoriales, nuestros egos y vanidades para ser capaces de articular una gran frente opositor que sea capaz de frenar el avance de tanto autoritarismo. No sirve sacar los pies del plato, no sirve armar terceras opciones por afuera, que dividan el voto opositor; el que se corte solo por afuera, terminará, siendo funcional al gildismo y le permitirá acumular más poder para que nos siga sometiendo y humillando”, advirtió.

