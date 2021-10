Carbajal recordó el trágico incendio de la Comisaría del Menor y pidió al gobierno que admita su «responsabilidad»

Compartir

El candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por Formosa Libre, Fernando Carbajal, exigió al Gobierno provincial que «abandone el oscuro desinterés que mantiene desde siempre con los Derechos Humanos en Formosa» y que admita la «histórica responsabilidad que tuvo con la brutal muerte de ocho jóvenes en la hoy desaparecida Comisaría del Menor».

Luego recordó que el 16 de octubre de 1989 en la Comisaría del Menor de Formosa murieron carbonizados por un incendio en su celda de 3 por 3 metros 8 menores, entre 12 y 17 años de edad.

«Sin dudas se trata de la fecha más negra de la historia de Formosa y representa un verdadero hito en las violaciones de derechos humanos, pero también del encubrimiento y la impunidad para los funcionarios públicos responsables de esa masacre», calificó el dirigente, al referirse a lo ocurrido en Villa Jardín, cuando un grupo de niños tropezó con una horrible muerte, encarcelado en diminutas celdas, ante la ausencia del único vigilante.

«Necesito ser contundente en esto: se trata del más grave hecho de violación de los derechos humanos en democracia perpetrado por un régimen insensible que prefirió dejar que mueran quemados unos niños a quienes alojaban en una mazmorra policial donde eran torturados y sometidos a vejaciones indescriptibles», insistió.

«Pero como ocurre con todo régimen, acá también todo se tapa, pero no se olvida», advirtió.

El ahora candidato Carbajal fue protagonista de aquella época acompañando jurídica y políticamente el reclamo de las familias por los sucesos que terminaron con la vida de los chicos. Manifestó entonces que «debemos también recordar y rendir homenaje a Marcilio Leguizamón y al Padre Delis Luque que de manera incansable y hasta su desaparición física dieron de testimonio de compromiso y denuncia, a diferencia de los autotitulados ‘abogados de los derechos humanos’ que han convertido las causas de lesa humanidad en un medio de generar ingresos y exhiben su complicidad con los funcionarios del gobierno que integran y defienden, por hechos gravísimos de violación de derechos humanos, sobre los cuales callan para no salpicar a sus amigos».

«Este gobierno, y sus socios nacionales se pavonean en la memoria – recortada. de los hechos cometidos por la dictadura, que también repudiamos, pero sería muy bueno que se ocupen de lo sucedido en la provincia por sus propios líderes, porque han borrado a toda una generación; pero esto también tendría que recordarse y no tendría que partir únicamente de los familiares, porque el responsable de la memoria debería ser el Estado provincial», consideró Carbajal.

