Carbajal se reunió con Paoltroni para buscar caminos comunes en la larga lucha por Formosa

El diputado nacional Fernando Carbajal dialogó recientemente con el Grupo de Medios TVO sobre la reunión que mantuvo con el senador Francisco Paoltroni, un encuentro que generó sorpresa en algunos sectores, pero que el legislador justifica como una continuación de un diálogo fluido y constructivo que siempre existió entre ambos.

Carbajal explicó: “Hay personas que me han manifestado sorpresa por este encuentro, algo que no entiendo, porque el buen diálogo siempre existió entre nosotros. De hecho, en las elecciones pasadas no pudimos encontrar los puntos de encuentro que nos permitieran trabajar juntos, pero siempre fue una relación muy amena. Esto se coronó con los actos posteriores, buscando siempre el bien para Formosa a nivel provincial”.

El diputado destacó además la postura de Paoltroni en el ámbito nacional, señalando su “dignidad política” al resistir la tentación de alinearse con el oficialismo para recibir sus beneficios.

En particular, hizo referencia a la lucha del senador para impedir que el juez Ariel Lijo llegara a la Corte Suprema de Justicia, una postura que Carbajal considera digna de reconocimiento.

“Desde esta posición, todo fluyó con naturalidad. La necesidad de buscar caminos conjuntos para dar estas peleas tan duras es fundamental. Tenemos que luchar en la provincia contra Gildo Insfrán, pero también, a nivel nacional, ponerle límites a un presidente que claramente cada vez se hunde más en prácticas políticas corruptas”, remarcó Carbajal.

La reunión entre ambos legisladores tuvo como objetivo explorar la posibilidad de trabajar juntos en la construcción de un espacio político que pueda desafiar el actual gobierno provincial y nacional.

Carbajal explicó: “Esta coincidencia fue la que impulsó esta reunión. Buscamos caminar juntos siempre con el objetivo de beneficiar a la provincia, construir un espacio que dé la pelea para poner al Gobierno de Formosa en manos de quienes creemos en la producción y la justicia social, como modo de mejorarle la vida a los formoseños”.

Con esta reunión, Carbajal y Paoltroni dejaron en claro su intención de sumar fuerzas para enfrentar los desafíos que plantea el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa y también para poner límites al avance de prácticas políticas que consideran perjudiciales para el país. En este sentido, ambos legisladores apuestan por la unidad de aquellos que comparten valores de justicia social y desarrollo para la provincia.