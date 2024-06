Ley Bases: «El Gobierno la ha utilizando para justificar su falta de gestión»

En una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó con 147 votos positivos, 107 negativos y 2 abstenciones las modificaciones que realizó el Senado al proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, por lo cual el texto logró una sanción definitiva. El diputado nacional Fernando Carbajal dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto y aseveró que: «El Gobierno ha venido utilizando esta ley para justificar su falta de gestión» y que espera que «comience a cumplir lo prometido en campaña».

Carbajal comenzó diciendo: “yo voté en contra el capítulo Ganancias la vez anterior, ahora volví a votar de la misma manera porque estoy convencido de que la Cámara no podía insistir en el tema porque este capitulo fue rechazado en el Senado, hay una discusión constitucional que seguro terminará en la Justicia y se tendrá que resolver sobre cuál es la interpretación correcta”.

Y acotó “acompañamos la reforma de la Ley Bases, reiterando que en este caso no votamos el paquete completo sino que lo que hicimos fue aceptar las reformas que el Senado le había hecho a la ley más allá de la opinión que cada uno puede tener respecto del tema, lo cierto es que las reformas hechas por el Senado iban más para el sentido que nosotros habíamos indicado porque creemos que es necesario ponerle mayores límites al Poder Ejecutivo y limitar algunas cuestiones que nos parecían exageradas en el régimen de grandes inversiones”.

Señaló también que han “realizado también otras correcciones técnicas en lo que tiene que ver con la administración pública, es por ello que hemos acompañado esto como también las otras reformas que se hicieron en el texto del paquete fiscal y donde hubo la diferencia de criterios fue el capítulo de Ganancias y Bienes Personales y el oficialismo en esos dos capítulos también logró consensos con otros diputados y se ha aprobado la ley”.

“Estamos conformes, terminamos una etapa política. El Gobierno ha venido utilizando esta ley para justificar su falta de gestión, esperemos que ahora que la tiene empiece a gobernar y a complir con las muchas promesas que ha realizado”, se explayó.

En otro tramo de la entrevista aseveró: “yo hablé ayer ante mis pares sobre la desmesura y esto tenemos que decir que está de los dos lados porque parece que si no le votas todo lo que el Gobierno quiere sos opositor y si lo sos tenes que votar todo en contra, pero hay algunos que hemos decidido caminar por este camino, que no es el del medio, sino que más bien es vamos de la mano de la racionalidad y sentido común. Este es el camino que debemos recorrer, tenemos que votar las cosas que están bien. Yo voté en contra de las facultades delegadas, pero esto no estaba en discusión, estábamos votando la reforma que el Senado le había hecho a las facultades delegadas y que fueron más limitadas y esto era lo que nosotros queríamos”.

La Ley de Bases

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y relevantes, impulsadas por el Poder Ejecutivo, tuvieron un recorrido de seis meses de trabajo legislativo.

En total, el tratamiento en Comisiones (Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal; y Asuntos Constitucionales) de ambas Leyes duró 79 horas y contó con la presencia de 17 funcionarios nacionales que participaron de las jornadas de debate. En tanto, el debate en el recinto alcanzó unas 64 horas de sesión.

En tanto, con 144 votos positivos, 108 negativos y 3 abstenciones se sancionó también el proyecto sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes enviado por el Poder Ejecutivo y con el visto bueno del Senado.

Se aprobaron también los capítulos de la versión de la ley que salió de la Cámara baja el pasado 30 de abril, sobre la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y los cambios en Bienes Personales.

Durante el debate en el recinto, el miembro informante del oficialismo fue el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, quien realizó un repaso del trayecto de la Ley Bases y consideró que “nunca se ha tenido un debate con tanta participación”.

“Hoy vamos a aceptar las modificaciones del Senado”, dijo Santurio y sostuvo que fue “fruto de un gran acuerdo que se ha desarrollado en el tiempo con una idea profunda, porque tenemos que entender que los acuerdos son medios, no fines”.

Asimismo, el diputado de La Libertad Avanza destacó que “los índices macroeconómicos han demostrado que el camino que se tomó es el correcto, con el aumento de reservas, la fuerte baja en la inflación, una disminución en el riesgo país: empieza a haber una confianza que hace mucho no había”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA), justificó la “constitucionalidad en que esta Cámara insista en la redacción original en su carácter de Cámara de origen”.

“Todas las familias esperan que insistamos sobre el proyecto original que no es anticonstitucional, viene a marcar un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro país”, resumió Espert.

En representación del bloque Unión por la Patria, la diputada Vanesa Siley, se refirió al “principio de bicameralidad en el título Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que no han tenido votación en una de las Cámaras, en este caso, el Senado”.

Entonces, según su visión, “desechadas totalmente no se pueden volver a ser tratadas, tal cual lo dice el artículo 81 de la Constitución Nacional”.

Desde el bloque PRO, la diputada Silvia Lospennato cuestionó la demora en la sanción definitiva de ambas leyes. «Vamos a insistir en la sanción original, es una decisión legal y legítima protegida por la Constitución Nacional”, anunció.

“Estas leyes son una caja de herramientas para que el gobierno pueda desplegar su plan económico completo”, concluyó Lospennato.

Por su parte, el diputado Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal), destacó “el trabajo en conjunto para una ley mucho mejor y más votable por el Congreso». «Vamos a darle las herramientas al presidente”, argumentó.

Desde el bloque de Innovación Federal, Agustín Domingo acentuó el trabajo que permitió “alcanzar los acuerdos que permitieron mejorar la ley”. “Se incorporaron nuevas miradas, por eso acompañamos el dictamen de la mayoría», dijo.

El diputado Maximiliano Ferraro (CC) criticó las facultades delegadas y mostró disconformidad con los cambios en privatizaciones. Según el texto sancionado, las empresas públicas Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina quedaron afuera del listado de privatizaciones que estaban contempladas originalmente en la Ley Bases.

Ferraro también defendió la legitimidad de Diputados para insistir en el proyecto original. “Ojalá que las herramientas que les estamos dando las utilicen con mesura”, dijo.

En nombre del Frente de Izquierda, el diputado Nicolas del Caño (FIT) argumentó el rechazo del bloque a ambas iniciativas: “Estas leyes traen enormes agravios a los trabajadores».