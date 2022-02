Carbajal tildó de “idiotas útiles” a miembros de APDH que participaron de la marcha de ayer

Compartir

El legislador nacional se mostró indignado por la participación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la marcha por la “Democratización de la Democracia” que tuvo lugar el martes por la tarde.

“¿Donde estaba Ismael Rojas y la APDH en Formosa, cuando el gobernador violaba de manera grosera los derechos humanos, donde estuvo la APDH de Formosa el 5 de marzo?, la verdad es que estos pseudos organismos de derechos humanos que han perdido el norte que hoy son idiotas útiles del gobierno me causan mucha indignación”, expresó Fernando Carbajal, diputado nacional, al Grupo de Medios TVO.

El ex juez federal, que tiene un conocido recorrido en la lucha por los derechos humanos desde el año 1982, manifestó que “le desagrada, le molesta y le asquea la actitud” de dichos organismos, en referencia a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fue contundente al calificarlos como “verdaderos idiotas útiles del poder”.

“Yo he militado activamente por los DDHH y por eso lamento que hayan perdido el rumbo y que hoy sean idiotas útiles porque eso es lo que son. La verdad que da vergüenza, la complicidad, da verguenza que no vayan a marchar Superior Tribunal de Justicia de Formosa. La verdad es que me da una profunda vergüenza y me causa una gran indignación como militante verdadero por los DDHH porque vengo militando desde el año ´82 por los DDHH así que lo que les pido es que dejen de usar la bandera de los DDHH para defender sus posiciones partidarias”, señaló.

