Carboneros piden soluciones por nueva burocracia para gestionar “guías” ante oficina de Bosques en Palo Santo

Trabajadores del sector carbonero de Palo Santo se encuentran atravesando por una situación complicada a la hora de solicitar sus guías de traslados a la Dirección de Bosques de dicha localidad, ya que con el cambio de autoridades también se vinieron cambios “burocráticos” y cada vez es más difícil obtener los permisos para conseguir la materia prima. En contacto con el Grupo de Medios TVO, Lucas Miguel -quien se dedica a la actividad- contó cuál es el escenario y pidió al Ministerio de la Producción de Formosa -del cual depende dicha oficina- que tome cartas en el asunto para dar soluciones.

“Palo Santo es la capital provincial de la madera, los muebleros, carboneros e incluso ladrilleros dependen mucho de la guía de traslado de Bosques, pero ahora no nos extienden guías madres, ni aun pagando en Rentas como antes debido a que justo cuando comenzó la cuarentena por la pandemia hubo un cambio de autoridades, yo no sé por qué la complicación ya que es algo sencillo de solucionar”, comenzó diciendo.

Aseveró que “antes podíamos trabajar porque en la oficina de Bosques solicitábamos una guía de traslado, y solo nos hacían abonar Rentas, ahora te exigen que te inscribas como monotributista y hay que hacerse cargo de todo lo que eso conlleva”.

“Creo que esta situación es parte de un problema político que se extendió más de lo que debía, porque al cambiarse las autoridades deberían dar soluciones y no más problemas”, aseveró el mismo, agregando que “deben solucionar esto urgente mente porque muchas familias dependen de ello de manera directa e indirecta”.

Seguidamente, Miguel indicó que cuando compran la bolsa para el carbón, pagan el gasoil, aceite, cadena para la motosierra, etc, “nosotros ya pagamos el 21% porque nos hacemos cargo del IVA”.

“Nosotros no nos negamos a pagar Rentas, comprar la estampilla para solicitar nuestra guía de traslado, a lo que voy es porqué la necesidad de que nos inscribamos como monotributistas en una categoría alta, quién se hace cargo de los gastos extras y la espera para que nos den el permiso”, clarificó.

En este contexto insistió diciendo que “el Ministerio de la Producción es el único que puede solucionar el problema. Ya se hicieron pedidos a los concejales, intendente y como no tuvimos respuestas, ahora se hace pública la cuestión”.

“No quise sobrepasar a las autoridades, pero esto no va para más ya que no estamos haciendo nada ilegal, solo queremos trabajar con nuestra producción; nuestro tiempo se agotó y queremos una solución”, finalizó el muchacho.

