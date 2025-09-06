Cargamento de contrabando valuado en $20 millones fue incautado en Ruta Nacional 11

Un operativo de control vehicular derivó en el secuestro de una importante carga de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero, valuada en más de 20 millones de pesos, que era transportada en un camión perteneciente a una empresa de paquetería.

El procedimiento fue realizado el pasado miércoles, cerca de las 21:45 horas, por efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, en el acceso sur de la ciudad capital, sobre la Ruta Nacional N° 11.

Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de un camión Iveco, conducido por un hombre de 42 años, oriundo de la provincia del Chaco. Al inspeccionar el vehículo, constataron que transportaba heladeras, lavarropas, cocinas, Smart TVs y cubiertas, todos productos de procedencia extranjera, sin la documentación legal correspondiente exigida por la normativa aduanera vigente.

La situación fue inmediatamente informada a la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de la Dra. Marisa Vázquez, quien impartió las directivas para el procedimiento judicial. Asimismo, intervino personal de la Subcomisaría Puente Uriburu, encargado de labrar las actuaciones procesales correspondientes, con la colaboración de la Dirección de Policía Científica, que documentó minuciosamente la totalidad del operativo.

Las mercaderías fueron secuestradas y puestas a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, en el marco de una causa caratulada como «Encubrimiento de contrabando».

El hecho resalta la importancia de los controles en rutas estratégicas para combatir el tráfico ilegal de bienes, y refuerza el compromiso de las fuerzas provinciales con la lucha contra el contrabando y otros delitos federales.