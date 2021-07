Carignano no descartó flexibilizar el cupo de ingreso por vía aérea

Compartir

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, no descartó que en los próximos días pueda “flexibilizarse” el cupo de ingreso al país por vía aérea, a partir de los esquemas de control que serán implementados en las provincias.

“Mañana empezarán a regir las nuevas medidas que tomarán las provincias para implementar más controles y eso permitirá, quizás, que en los próximos días se pueda flexibilizar el cupo de 600 personas” por día que pueden ingresar al país, señaló Carignano.

En ese sentido, indicó que Migraciones, junto a las fuerzas federales, continuará “colaborando para evitar el alto incumplimiento de la cuarentena obligatoria que habíamos detectado las semanas pasadas en la gente que llegó del exterior”. “El problema es que, más allá de las denuncias penales que le podamos hacer a los que incumplen, el daño sanitario que provoca si una persona contagiada estuvo dos o tres días dando vueltas por todos lados, está hecho”, advirtió.

Al referirse a los argentinos que se encuentran en el exterior, remarcó. “No podemos hablar de varados porque no estamos en la misma situación que en marzo del año pasado, cuando nos agarró de imprevisto a todos la pandemia y de un día para el otro se cerraron fronteras y la mayoría de los países eliminó los vuelos comerciales”. “Hoy Argentina tiene conectividad con varias líneas operando”, remarcó y argumentó que las personas que salieron del país firmaron una declaración jurada “en la que aceptaban las condiciones que el Estado Nacional les impondría a su regreso, como así también aceptaban los costos que pudieran generarse, económicos, jurídicos y sanitarios”.

“Por supuesto que los vamos a traer”, aseguró, pero aclaró que no habrá vuelos especiales, sino que podrán ingresar mediante los tres vuelos diarios que permitió la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

En ese sentido, destacó que se está trabajando en lograr que haya “más vuelos a aquellos lugares donde hay más argentinos, que son Estados Unidos y Europa”, además de “un tercer vuelo en Latinoamérica”.

“Todas las personas tendrán que ponerse en contacto con las aerolíneas para reprogramar los vuelos si así sucede porque a lo mejor su vuelo no ha sido afectado”, agregó.

Insistió con que Argentina no es el único país que impuso restricciones para el ingreso y, como ejemplo, mencionó que Chile prohibió la salida a los chilenos (“deben pedir autorización”) y “Francia de un día para el otro, implementó la prohibición de la salida de los franceses del país, tanto como la entrada de todos los franceses que estaban en el mundo”.

