Cáritas cuenta con 1.000 bidones de agua para llevar a Pozo del Tigre, pero no consigue transporte

La colecta de agua potable para ayudar a los vecinos de la localidad de Pozo del Tigre logró un nuevo récord y se consiguieron unos 1.000 bidones para su distribución, pero aún permanecen en Formosa ya que la entidad no logra conseguir un transporte para su traslado. “Es la dificultad que en estos momentos estamos teniendo”, manifestó el padre Ponciano Acosta, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón, al Grupo de Medios TVO.

“Por nuestro lado, primero nosotros tenemos que agradecer la generosidad de la gente. Fuimos dando eso, fuimos repartiendo todo lo que recibíamos, de hecho, en estos momentos no hay un bidón en la iglesia, sino que todo fue entregado, y vino muy bien a mucha gente”, agregó el padre Acosta.

La colecta de agua inició semanas atrás en medio de la fuerte afectación en la producción de agua potable en la localidad de Pozo del Tigre a consecuencia de la drástica sequía y aunque se registraron pequeñas lluvias desde entonces, la situación no ha diferido bastante por lo que se recibieron nuevas donaciones en la sede de Cáritas en Formosa.

“Es la dificultad que en estos momentos estamos teniendo, si bien llovió fue muy poco, y tenemos casi mil bidones en Cáritas en Formosa y no tenemos transporte para llevarlos a Pozo del Tigre. Hemos buscado, le hemos pedido a algunos que conocemos, pero hasta ahora no lo hemos conseguido, tal vez alguien pueda hacernos ese favor y acercarnos esos bidones de agua”, expresó el padre.

Cabe señalar que la acción solidaria que llevó a cabo la iglesia generó polémicas declaraciones por parte de algunos dirigentes políticos como el propio intendente de la localidad quien solicitó “que recen para que llueva” luego de afirmar que contaban con suficiente producción de agua potable para la distribución vecinal.

“El agua nosotros la hemos recolectado y distribuido y le ha venido muy bien a la gente porque realmente la necesitaba. Nosotros siempre pensamos en los más necesitados, nos ponemos en lugar de los abuelos o de familias necesitadas que no tienen otra manera de conseguir un agua buena para tomar, es una ayuda”, indicó el párroco.

Actualmente, tras una nueva colecta en la que varios vecinos de la capital acercaron bidones de agua mineral hasta la sede de Cáritas, se contabilizaron unos 1.000 bidones, pero tras muchas gestiones, la comunidad religiosa no logra conseguir un medio de transporte para llevarlas hasta Pozo del Tigre.

“Nuestro objetivo primero fue esa ayuda directa. Mil bidones en Cáritas, es una buena cantidad y necesitamos verdaderamente un transporte muy grande, los que quisieran colaborar en ese sentido pueden comunicarse directamente con Cáritas”, finalizó el padre Acosta.

