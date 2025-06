Cáritas encabezó campañas de ayuda en la provincia y en el país

La organización Cáritas Formosa volvió a demostrar su compromiso con quienes más lo necesitan, organizando en lo que va del año dos grandes campañas solidarias, una con destino nacional y otra dentro de la propia provincia. Así lo confirmó su director, Gustavo Caballero, quien detalló el alcance y la logística de estas acciones que movilizaron a distintas instituciones, sectores religiosos y voluntarios.

“Este año ya hicimos dos campañas grandes. Una fue para Bahía Blanca, donde enviamos donaciones a través de Cáritas Diocesana. Fue un camión con acoplado lleno de mercadería, no tanto ropa porque la gente de allá pedía que no se enviara más ropa, sino alimentos y productos básicos”, explicó Caballero.

La segunda gran acción tuvo lugar el pasado 12 de mayo y estuvo dirigida a asistir a poblaciones afectadas por las inundaciones en distintas zonas de Formosa: Palo Santo, Comandante Fontana, Subteniente Perín y ocho colonias periféricas.

“Llevamos 20 toneladas de mercadería para más de 7.200 personas que estaban atravesando una situación crítica. Esto fue posible gracias a una gran cadena de solidaridad. El supermercado Cáceres donó el camión, el chofer y el combustible. Y también contamos con el apoyo económico total de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia hermana que se hizo cargo del valor completo de la mercadería”, detalló el director de Cáritas.

Además, Caballero destacó el rol articulador del programa «Alma más solidaria PAMI», que permitió conectar a las distintas partes involucradas. Los insumos fueron distribuidos a través de los párrocos Gabriel Gavilán y Roberto Brites, responsables de las parroquias en las zonas afectadas.

El trabajo conjunto entre distintas comunidades religiosas fue uno de los aspectos más valorados de esta experiencia. Cáritas, como obra de la Iglesia Católica, encontró en otras confesiones un aliado fundamental para multiplicar el alcance de su misión solidaria.

“El obispo siempre nos recuerda que lo importante es que lo que se dona llegue realmente a quien lo necesita. No puede haber nadie que nos pida ayuda y, si tenemos la posibilidad, no brindársela”, señaló Caballero con énfasis.