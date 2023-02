Aproximadamente 500 familias recibieron las donaciones que se lograron enviar de Formosa a Pozo del Tigre y ayer partió un segundo cargamento desde Cáritas. «No vamos a solucionar el problema con una botella de agua, pero sí podemos paliar un poquito la necesidad de los más pobres», expresó el padre Ponciano Acosta, párroco de Pozo del Tigre, al Grupo de Medios TVO.

«Seguimos con esta campaña que hemos iniciado hace más de 1 semana en el que es bien concreto el objetivo, agua para beber, con la posibilidad de poder ofrecer esto sobre todo a las familias más necesitadas, de ese objetivo no salimos. Estamos haciendo lo que podemos, no vamos a solucionar el problema con una botella de agua, pero sí podemos paliar un poquito la necesidad de los más pobres», agregó Acosta.

La colecta de agua inició la semana pasada al finalizar una misa en la parroquia de Pozo del Tigre y desde Caritas Diocesana, con sede en la capital, comenzaron a recepcionar las donaciones de agua mineral de los vecinos sobre la calle España.

«Lo que nos llevó a hacer esto es la fe, el que tiene fe no tiene que estar mirando al cielo, tiene que mirar a la tierra, se mira al cielo para obtener fe y en la tierra vemos en Pozo del Tigre la angustia y la necesidad de agua, entonces terminada la misa dijimos que ahora viene la misión de ver qué podemos hacer», contó el padre.

De esta forma las donaciones recolectadas se enviaron en un primer cargamento y se distribuyó a los vecinos de la localidad y las comunidades cercanas que atraviesan serias dificultades con la provisión de agua potable debido a la fuerte sequía de la región.

En este sentido Acosta indicó que «lo que vamos recibiendo lo vamos distribuyendo gracias a un equipo de emergencia que hemos armado con voluntarios, gente que dejando su trabajo viene y se junta a la hora que sea para poder llevar las donaciones. Nos alegra poder llegar a una casa y ver a un abuelo que llora de alegría al poder recibir un bidón de agua».

Hasta el momento, con el primer cargamento de donaciones se pudo ayudar a unas 500 familias aproximadamente, quienes recibieron bidones de agua mineral para el consumo. Luego de esto se continuó con la colecta y ayer partió un cargamento más grande.

«Estamos hablando ya de más de 500 familias, incluyendo a las comunidades aborígenes. Fue una iniciativa de la iglesia sin hacer sectarismo, nos hubiera gustado mucho que se haya conformado, a nivel pueblo desde la autoridad que corresponde, un Consejo de Emergencia con representantes de las distintas instituciones; frente a eso se tiene que buscar otro camino y seguimos, así como iglesia», finalizó el párroco.

