Cáritas Formosa refuerza su ayuda a los damnificados por las inundaciones

En medio de la difícil situación provocada por las intensas lluvias en distintas localidades de la provincia, el director de Cáritas Diocesana Formosa, Gustavo Caballero, habló con el Grupo de Medios TVO sobre la asistencia que están brindando a las familias afectadas y el rol fundamental de la comunidad solidaria.

“Esta es una situación muy grave y compleja. No solo en Palo Santo hay personas afectadas por las inundaciones, sino también en otras localidades que atraviesan este difícil momento”, advirtió Caballero.

Desde Cáritas informaron que las principales necesidades actuales son acolchados, sábanas, abrigos —previendo el descenso de temperaturas— y alimentos no perecederos. “Estamos recibiendo donaciones en Cáritas Diocesana Formosa, ubicada en España 965. El día jueves ya enviamos algunas cosas, y diariamente seguimos recibiendo elementos”, explicó el director.

Caballero destacó que todas las acciones de ayuda están siendo documentadas en sus redes sociales para garantizar la transparencia del proceso y alentar la confianza de los donantes.

“Buscamos que sea todo transparente. A nosotros solo nos toca distribuir o coordinar el traslado; sin la generosidad de la gente, esto no sería posible”, afirmó.

Camión con ayuda

Según detalló, este jueves al mediodía salió un camión con acoplado cargado de ayuda hacia las zonas afectadas, y el trabajo continúa a contrarreloj. Sin embargo, insistió en que hay un faltante crítico de alimentos no perecederos y convocó a la comunidad a seguir colaborando.

“Quienes deseen sumarse al voluntariado, ya sea para agrupar las donaciones o repartirlas, pueden acercarse a las distintas Cáritas parroquiales. Nuestros hermanos están padeciendo una situación muy difícil y toda ayuda cuenta”, concluyó diciendo Caballero.