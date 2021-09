Carla Peterson contó cómo fue trabajar con la China Suárez y Benjamín Vicuña antes de la separación

Compartir

La actriz habló de las grabaciones de Terapia Alternativa, la serie que protagoniza junto a los actores, donde ambos quieren terminar con su relación

A fines de agosto Benjamín Vicuña comunicó su ruptura con Eugenia La China Suárez a través de un posteo de Instagram. Desde ese momento ambos siguieron caminos separados, en países diferentes. Mientras ella está cumpliendo con compromisos laborales en España, el actor chileno sigue trabajando en Buenos Aires. Sin embargo, por más que ya no estén juntos, un inminente estreno los sigue uniendo en la pantalla: son los protagonistas de Terapia Alternativa, la serie donde se ponen en la piel de dos amantes que quieren ponerle punto final a su relación, y asisten al consultorio de una reconocida terapeuta, interpretada por Carla Peterson. En este marco, la actriz que encarna a la psicoanalista habló sobre la filmación de las escenas cuando los actores todavía eran pareja.

La ficción saldrá a la luz el 24 de septiembre a través de la plataforma Star+, y Peterson palpitó el lanzamiento en un móvil con Intrusos. Consultada por su presente profesional, la actriz aseguró que disfrutó del rol de Selva, por la apertura mental de su personaje y los cuestionamientos que impone en los diálogos con sus pacientes: “Hago de una terapeuta de parejas, que se ve muy movilizada por esta nueva pareja que llega que son Benja y la China, que es hermosa”.

Cuando le preguntaron si no advertía ciertas “casualidades” en el hecho de que los protagonistas hacen terapia y quieren separarse, la actriz fue categórica: “Parece que la ficción y la realidad se confunden, ¿no? Pero no, no es así”. Luego recalcó que grabaron la ficción en enero último, cuando los padres de Magnolia y Amancio Vicuña todavía seguían juntos y dejó entrever que pueden haber ocurrido muchas cosas en los nueve meses que sobrevinieron. De todas formas, aclaró que admira el profesionalismo de ambos para cada escena, y contó cómo era la cotidianidad del rodaje: “Se llevaban súper bien, ellos ya trabajaron un montón juntos; ella venía con el bebito chiquito y toda la familia”.

Peterson también contó que atraviesa un feliz momento junto a su marido, Martín Lousteau: “Me apoya en mis proyectos y yo en los suyos, tenemos una vida muy linda y somos muy compañeros”. Cabe recordar que la actriz habló con Teleshow unas semanas atrás, y anticipó un poco más de la serie: “La terapeuta que interpreto tiene sus propias reglas para esta terapia que hace con la gente; es muy exitosa y de repente llega esta pareja de amantes que viene a separarse, al revés de lo que uno espera, porque generalmente ves matrimonios, no amantes, yendo a separarse para volver a sus familias”.

“La perfección en una pareja puede existir, aunque la palabra ‘perfección’ es rara, pero hay parejas que funcionan mejor que otras, y a veces querés llegar a las perfecciones de compartir la vida y todo lo que pueda suceder alrededor”, expresó. Mientras los actores se preparan para el estreno, los rumores sobre la vida sentimental de la ex pareja siguen dando qué hablar: Vicuña fue vinculado con Luciana Salazar, pero se encargó de desmentir el inicio de un romance; y la China se muestra feliz en Madrid, llaman la atención algunos likes al español Mario Casas en sus recientes publicaciones de soltera. Dentro de poco Vicuña viajará a Europa para reencontrarse con sus hijos menores y volverá a ver a la actriz, un mes después de su separación.

