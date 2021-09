Carla Peterson recordó cómo conoció a Martín Lousteau: “Se la hice difícil, pero sin querer”

Compartir

La actriz estuvo de invitada en Los Mammones y contó qué actriz famosa estuvo involucrada en el inicio de su historia con el economista.

“¿Es verdad que vos te casaste un día y ni te enteraste de que te estabas por casar?”, le preguntó Jey Mammon a Carla Peterson, invitada el martes por la noche en Los Mammones (América). Y la actriz confirmó que así fue el gran paso que dio la pareja hace casi diez años.

“Exactamente. Fue rápido, fuimos a averiguar cómo había que hacer para casarse y nos terminaron casando ahí, en el momento. Teníamos que hacer trámites, nos íbamos a vivir a otro lado…”, comenzó a contar la protagonista de Lalola ante la incredulidad del conductor y sus panelistas. Ahí, apareció en pantalla una foto de los recién casados y Jey apuntó: “Mirá que linda que estaba ella cuando se casó…”, con ironía, ya que los novios llevaban un look demasiado informal.

“Ese es mi vestido de novia: es un shorcito de jean, desteñido con lavandina, la mochila… Él con su jean, los rulos, la camisa. Lo tenemos guardado porque es un recuerdo”, describió Carla ante la imagen, mientras en el piso se desarmaban de la risa ante la ocurrencia de la actriz.

“¿Cómo se conocieron? Porque tengo entendido que tu mamá un día te dijo: ‘Vos tenés que tener a una pareja como Lousteau…’”, preguntó Mammon. Y Carla imitó a su madre en ese momento: “Dejá de llorar, uno como este, con un muchacho así tenés que salir… así, despeinado”, dijo impostando la voz.

Y luego, agregó: “No sé qué le gustaría a mi mamá, después entendí qué le gustaba a mi mamá, que es inteligente y todo eso. Pero yo le decía: ‘Mamá, callate, ¿qué sabés vos? ¿Cómo podés saber cómo es una persona que sale una foto en el diario’”. “Mirá cómo la vio…”, acotó Jey y la actriz le confirmó: “Mirá cómo la vio…”.

A continuación, Peterson retomó los inicios de la relación con quien hoy es su marido y padre de su hijo Gaspar. “Nos presentó una amiga en común, en una reunión. Ahí lo conocí. Y no hubo un flechazo: era un momento complicado para mí, para él, no sabíamos. Nos presentamos y bueno, después se dio, por la insistencia de él”, contó.

“¿Un día vos le cancelaste? ¿Se la hacías difícil?”, indagó el conductor. “Muchas veces le cancelé. Se la hacía difícil, pero sin querer. Yo no estaba con mucho ánimo para salir, estaba trabajando mucho. ‘Así no va a funcionar’, decía. Hasta que lo vi en un programa de cable, de economía, que le estaban haciendo una nota. Hablaban vayan uno a saber de qué, y qué hacía yo viendo eso”, recordó Carla, quien a su vez reconoció no entender mucho de economía ni de números. “Le tengo que corregir los cálculos, las cuentas, las multiplicaciones a mi hijo y lo hago mal”, se rió.

De vuelta en la anécdota con Lousteau de invitado en ese programa de cable, Carla contó que había “otra famosa involucrada”. “Estaba viendo el programa y hablando por teléfono con una amiga. ‘¿Qué vas a hacer hoy, amiga?’, me preguntó. ‘Este Lousteau me dijo que salgamos, pero no sé, ahora está en un programa de televisión. Lo voy a ver, después hablamos. Chau’”, rememoró.

“Al rato, suena el teléfono: ‘Amiga, lo estoy viendo’. ‘Yo también lo estoy viendo, amiga’. Eleonora Wexler era, que me dijo: ‘Me gustó’. ‘Sí, a mi también me gustó, voy a salir con él’, le contesté. Y después de ahí le dije a él: ‘Bueno, salgamos, pero hoy no, mañana’. Es que me tenía que arreglar”, cerró Carla entre risas.

