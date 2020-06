Carlitos Nair Menem, internado por una neumonía severa: esperan los resultados del hisopado de coronavirus

Compartir

Carlitos Nair Menem se encuentra internado en una clínica de San Martín, donde se realizaron varios estudios médicos porque presentaba un cuadro de tos y fiebre. Hasta el momento, le diagnosticaron una neumonía severa, pero por los síntomas que tenía se activó el protocolo y le realizaron un hisopado para descartar que tenga coronavirus. El resultado podría estar este miércoles.

“Venía con mucha tos y me subió la temperatura. Entonces decidí llamar a la obra social y vine por mis propios medios a internarme. Prefiero resguardarme por las dudas… No dormí en toda la noche, me hicieron varios estudios, placa de tórax, tomagrafía de tórax, análisis de sangre, hisopado”, dijo el hijo de Carlos Saúl Menem, en una entrevista telefónica con el programa Informados de todo, que conduce Guillermo Andino por la pantalla de América.

Además, contó que ya le avisó a su hermana Zulemita Menem de que se encontraba hospitalizado. Y aclaró que desde que empezó la cuarentena, el pasado 20 de marzo, prefirió no ver a su familia por las dudas. Solo salir de su casa para hacer las compras esenciales. “No iba a ninguna casa, ni tomaba mate con nadie. No creo que sea coronavirus. Pero si es, hay que pelearla y a salir adelante, no pasa nada”, agregó.

“Fumaba cuatro atados de cigarrillos por día (…). Entre las noticias, el encierro y la angustia que te agarra, fumás más y más”, reconoció el joven, que seguramente continuará internado hasta cuando le entreguen los resultados del hisopado. Además aseguró que tras este episodio intentará dejar de fumar para cuidar su estado de salud general.

“Vivo acompañado por una persona (su novia). Yo estoy en la parte de arriba y abajo hay un negocio donde hay gente trabajando. Nadie presenta síntomas de nada”, agregó Carlitos Nair durante la charla telefónica con Guillermo Andino y Pía Shaw. En caso de que el estudio por coronavirus le dé positivo, deberá quedarse aislado hasta su recuperación.

El ex participante de Gran Hermano ha tenido una vida muy intensa con algunos escándalos. Hace unos años, estuvo internado por otros problemas de salud, como cuando se disparó de manera involuntaria en una de sus piernas. Tras este grave accidente, empezó a tomar morfina para calmar los fuertes dolores y se hizo adicto. Debido a los excesos con las drogas, estuvo internado en una clínica psiquiátrica.

Luego, estuvo preso en las cárceles de La Plata y San Martín, acusado de “portación ilegí­tima de arma de guerra sin la debida autorización en concurso real con encubrimiento simple”. En el ciclo Debo decir, el hijo del ex presidente contó lo que aprendió tras estar privado de su libertad: “El primer tiempo decía: ‘Cómo llegué a caer preso’. Pero si no caía preso, el camino era otro. Quizás hoy estaba en un cajón y de ahí no salís más. Si no me pasaba eso, terminaba en otra cosa. Por eso agradezco que me pasó esto”.