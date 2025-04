Carlo Ancelotti a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Brasil

Carlo Ancelotti está a horas de cerrar su desembarco como nuevo técnico de la Selección de Brasil. Tras la dura derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey y la eliminación en los cuartos de final de la Champions League a manos del Liverpool, el exitoso ciclo del italiano en el club merengue parece haber llegado a su fin.

Según informó el periodista Fabrizio Romano y confirmaron medios brasileños, Ancelotti aceptó la oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para asumir el desafío de devolverle a la “Verdeamarela” el protagonismo perdido. De concretarse, sería el primer extranjero en dirigir a Brasil desde el argentino Filpo Núñez en 1965.

El contrato sería hasta el Mundial de 2026, con un salario anual cercano a los 12 millones de dólares, casi tres veces más que lo que percibía Dorival Junior.

El monto es equivalente al que el italiano cobra actualmente en el Real Madrid. Pasaría a ser el técnico de selección mejor pago del mundo, superando a Didier Deschamps, de Francia, y a Thomas Tuchel, de Inglaterra.

A modo de comparación, Dorival Júnior y su cuerpo técnico cobraban alrededor de 3,5 millones de dólares por mes de parte de la CBF y ni siquiera eran los mejores pagos entre las selecciones de Sudamérica, ya que Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, percibe cerca de 4 millones.

La idea es que debute en los próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador (4 de junio) y Paraguay (9 de junio).

El acuerdo ya está en etapa avanzada, aunque resta definir la duración total y algunos aspectos de seguridad, un tema sensible para la familia del técnico.

Según informó The New York Times, Ancelotti ya le comunicó al Real Madrid su deseo de salir y la CBF lo espera para junio.

La CBF, con su presidente Ednaldo Rodrigues a la cabeza, aceleró las gestiones luego de la histórica goleada sufrida ante Argentina (1-4), que provocó la salida de Dorival Junior. Fue el propio Rodrigues quien tiempo atrás había elogiado públicamente a Ancelotti: “Es un gran gestor de grupos, los jugadores lo consideran el mejor entrenador de sus carreras”.

Sin embargo, no todo Brasil celebra. Voces como la del excapitán Cafú expresaron su rechazo a la contratación de un extranjero, proponiendo entrenadores locales como Renato Gaúcho, Rogerio Ceni o Filipe Luis.

Fiel a su estilo diplomático, Ancelotti busca salir de la “Casa Blanca” dejando las puertas abiertas para un posible regreso futuro. Su mensaje a Florentino Pérez fue tan poético como revelador: “Nunca salió el arcoiris sin que lloviera primero”, haciendo alusión a los tiempos difíciles que atraviesa el club.

Aunque había negado contactos con la CBF públicamente, fue su hijo Davide Ancelotti quien recibió inicialmente las propuestas brasileñas. El técnico cenó recientemente con Diego Fernandes, el emisario brasileño, y cerró un preacuerdo condicionado a su salida pactada del Real Madrid.

Ancelotti no dirigiría al Merengue en el próximo Mundial de Clubes 2025, torneo en el que el equipo sería dirigido de manera interina por Santiago Solari, hasta que se nombre al sucesor definitivo.

Con la salida de Carletto casi cerrada, el Real Madrid ya tiene en carpeta a su reemplazante: Xabi Alonso. El entrenador del Bayer Leverkusen había recibido tentativas del Bayern Múnich y Liverpool, pero eligió esperar por el llamado de la Casa Blanca.

Gracias a un “pacto de caballeros” entre el Leverkusen y el propio Xabi, el exvolante campeón del mundo podría salir por una cifra cercana a los 10 millones de euros. El vasco, que recientemente conquistó la Bundesliga con los alemanes, está listo para regresar al Bernabéu.

El cambio en el banco llega en un momento estratégico para Florentino Pérez: ahorra dinero, refresca el proyecto deportivo y gana tiempo para reorganizar las finanzas del club, en medio de la millonaria remodelación del Santiago Bernabéu. Además, se prepara la renovación de figuras como Vinícius Jr., Carvajal y Rüdiger, en busca de un golpe anímico positivo para una afición golpeada por los últimos resultados.

El impresionante

legado de Ancelotti

Carlo Ancelotti deja una huella imborrable en el Real Madrid y en el fútbol mundial. A lo largo de su carrera como entrenador, conquistó un total de 31 títulos, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos de todos los tiempos.

En el Real Madrid, Ancelotti levantó 15 trofeos oficiales, destacándose especialmente en el plano internacional. Bajo su conducción, el club blanco ganó tres Ligas de Campeones de la UEFA (2013-14, 2021-22 y 2023-24), reafirmando su supremacía europea. Además, obtuvo dos Ligas de España (2021-22 y 2023-24), dos Copas del Rey (2013-14 y 2022-23), y dos Supercopas de España (2021-22 y 2023-24).

A nivel mundial, sumó tres Supercopas de Europa (2014, 2022 y 2024), dos Mundiales de Clubes de la FIFA (2014 y 2022) y la reciente Copa Intercontinental 2024, un título especial que fusionó la tradición de las antiguas Copas Intercontinentales y el actual Mundial de Clubes.

Antes de su exitoso ciclo en Madrid, Ancelotti había brillado en el AC Milan, donde también forjó gran parte de su leyenda. Allí consiguió ocho títulos, entre ellos dos Champions League (2002-03 y 2006-07), una Serie A (2003-04), una Copa Italia (2002-03), una Supercopa Italiana (2004), dos Supercopas de Europa (2003 y 2007) y un Mundial de Clubes en 2007. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos y culturas futbolísticas quedó de manifiesto en su paso por otros gigantes europeos. En Chelsea, fue campeón de la Premier League y de la FA Cup en la temporada 2009-10, además de adjudicarse la Community Shield en 2009. Posteriormente, en el Paris Saint-Germain, ganó la Ligue 1 en 2012-13, y en el Bayern Munich se alzó con la Bundesliga (2016-17) y dos Supercopas de Alemania (2016 y 2017).

Incluso en su etapa más temprana como entrenador, al frente de la Juventus, logró conquistar la Copa Intertoto de la UEFA en 1999

Con estos logros, Ancelotti no solo acumula títulos: también hizo historia como el primer entrenador en ganar las cinco grandes ligas europeas —Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España—, un hito que pocos en el mundo del fútbol pueden igualar.

La carrera de “Carletto” trasciende los números. Representa una combinación única de sabiduría táctica, liderazgo sereno y una capacidad inusual para adaptarse a los cambios del fútbol moderno, sin perder jamás su esencia.