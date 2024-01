Carlo Ancelotti tras el caso Negreira: «Confío en el sistema arbitral»

Carlo Ancelotti sigue teniendo fe en las decisiones arbitrales. Hace poco menos de un año el técnico del Real Madrid alabó que no hubiera corrupción en el mundo del arbitraje; sin embargo, el caso Negreira llegó a cambiar todo.

“Es muy complicado. El VAR ha ayudado, sobre todo en el fuera de juego. Si comparamos con los 80 y 90 es evidente que no hay corrupción. Se equivocan, pero el arbitraje en Europa ha mejorado mucho”, declaró Ancelotti el 28 de enero del año pasado previo al partido ante Real Sociedad.

El caso Negreira acusaba el FC Barcelona de pagar casi 1.4 millones de euros a las empresas de José María Enríquez Negreira, árbitro de la LaLiga entre 1977 y 1992 que posteriormente se convirtió en el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España.

Ante esta situación la fiscalía española denunció al conjunto blaugrana de corrupción deportiva y corrupción en los negocios; sin embargo, Carlo Ancelotti confía que la investigación estará a favor del deporte, por lo que sigue confiando en el arbitraje pese a las polémicas que existen en los reportajes sobre los silbantes que dirigen los partidos del Real Madrid.

“Yo confío en el sistema arbitral. Lo que pasó está bajo investigación. Tenemos que esperar […]. Existe la libertad de expresión. Cada uno puede opinar lo que quiera. No tengo que añadir más en este sentido”, declaró el estratega.

¿Cuándo jugará el

Real Madrid?

Este domingo 21 de enero el Real Madrid se medirá ante el Almería en el partido correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga en el Santiago Bernabéu.

El conjunto merengue aún está en la lucha por el liderado, pues Girona tiene el primer puesto con 49 puntos y el equipo de Carlo Ancelotti el segundo con 48 unidades.