Carlos Gavilán y Tobías Gómez fueron los goleadores de Central Entrerriano vs. San José

En el choque entre los equipos que llegaban como líderes e invictos transcurridas tres jornadas, Central Entrerriano se quedó con un triunfo valioso como ajustado frente a San José, con los siguientes parciales 19-16, 34-29, 54-55 y 74-72.

El formoseño Carlos Benítez Gavilán fue el goleador de la noche con 21 puntos, escoltado en el conjunto rojinegro por Renzo Olivetti con 17 y 13 del correntino Damián Peruchena, quien además bajó 10 rebotes. En San José vale destacar la enorme tarea de otro formoseño, Tobías Gómez con 21 puntos.

Central jugó un buen primer cuarto, manejó los tiempos del juego pese a no estar del todo claro Manu Gómez y Zenclussen en la conducción. Con el oficio de Peruchena y la presencia interior de Benítez Gavilán y Olivetti, el Rojinegro fue marcando la primera tendencia del juego, mientras que por el lado de San José, el escolta Gómez Etchechurre fue el arma elegida para atacar y el formoseño respondió con buenas apariciones, sumado a alguna buena aparición de Sinconi.

Central se acomodó en ofensiva con una bomba de Zenclussen y otra de Manu Gómez, se mantuvo firme en defensa e impuso condiciones en el juego interior, donde el formoseño Benítez Gavilán asomó como la pieza elegida para hacerse cargo de las ofensivas, para llegar al cierre del cuarto inicial 19-16 al frente los de Panizza.

El segundo cuarto fue flojo de parte de los dos. Central pasó mucho tiempo sin convertir de campo, solamente lo hizo desde la línea, mientras que San José tampoco encontró demasiadas respuestas, apenas lo que pudo hacer Gómez Etchechurre y el acompañamiento de Sinconi y Quarroz, pero sin comprometer a Central.

Ofensivamente el partido fue flojo de ambos lados, Central pasó casi cuatro minutos sin convertir de cancha, pero cuando logró acomodarse, un pasaje 6-0 del Rojinegro, con Jovanovic ganando adentro y un buen ingreso de Puebla, despegó por 11 al equipo de Panizza, pero San José encontró las respuestas en Leo Quarroz y Sinconi para achicar diferencias cuando parecía que Central se iba a despegar en el partido, forzando un cierre más parejo en el cuarto para irse al descanso largo con Central arriba 34-29.

En el inicio del tercer cuarto San José se la jugó a puro bombazo, metió tres triples seguidos y se colocó a tiro, ante un Central que tuvo una floja noche de su perímetro. Las respuestas del Rojinegro aparecieron adentro, con Benítez Gavilán sacando la cara, bien complementado con Olivetti.

El partido se emparejó, porque San José siguió metiéndola de afuera, con Quarroz y Sinconi encendidos, sumado a las penetraciones de Gómez Etchechurre que fueron un problema sin solución para la defensa de Central, que tuvo altibajos y vio cómo su rival creció en el partido hasta llegar al último descanso 55-54 arriba.

En el cuarto decisivo San José amagó con despegarse pero apareció la defensa y el oficio de Central, con Benítez Gavilán como referencia ofensiva, Olivetti junto a Peruchena marcando presencia defensiva y un buen pasaje de Puebla en ataque, para retomar el mando del partido. San José no se rindió y tuvo en Quarroz un buen argumento para dar pelea, pero cuando hubo que mostrar firmeza y experiencia, Central lo terminó cerrando mejor, con la solidez de Benítez Gavilán, dos libres de Peruchena y otro de Zenclussen para llegar dos arriba a la pelota final, que San José no logró convertir.

Con el triunfo, los de Mariano Panizza sumaron su cuarta victoria en fila y son los únicos que mantienen el invicto en la División Entre Ríos.

Ficha

-San José (72): L. Quarroz 19, T. Gómez 21, T. Leuze 0, S. Ravina 9, G. Sinconi 17 (fi), L. Alfonso 6, G. Jacket 0, A. Silva 0, C. Laurido 0, E. Denis 0. DT: M. Andem.

-Central (74): M. Gómez 3, C. Zenclussen 6, D. Peruchena 13, R. Olivetti 17, C. Benítez Gavilán 21 (fi), M. Lado 0, M. Jovanovich 4, S. Puebla 10, A. Díaz 0. DT M. Panizza.

Parciales: 16-19, 29-34, 55-54.

Árbitros: E. Corradini – M. Robles.

Estadio: San José.

