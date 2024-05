Carlos Melconian volvió a cargar contra el plan económico de Javier Milei: «Sepan que miente»

El economista detalló cuáles son los principales problemas que atraviesa la economía argentina y dejó un análisis sobre cuáles pueden ser las soluciones.

El Gobierno de Javier Milei cumplió cinco meses al frente de la Casa Rosada y el economista Carlos Melconian realizó un análisis de la actualidad argentina además de dejar algunas apreciaciones sobre las decisiones que se tomaron durante esta administración.

«No me puede correr nadie en términos de impuestos, retenciones y liberación cambiaria. Al que prometió liberación cambiaria y baja de Derechos de Exportación (DEX), a ese sí pueden correrlo», expresó en referencia a Milei, a quien enfrentó Melconian junto a Patricia Bullrich en 2023.

Sobre este punto, opinó que «la próxima vez que venga un gobernante que les hable de esto, sepan que miente» frente a los participantes del congreso A Todo Trigo 2024, donde participaron productores agroindustriales de la Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata.

«No tenés que esperar nada del Gobierno, eso es liberal, no libertario; el Gobierno está para sacarte, no para darte», lanzó sobre la gestión de La Libertad Avanza, la cual prometió reducir numerosos impuestos por su ideología pero que aún no se produjeron grandes modificaciones en este sentido.

Las críticas de

Melconian a Milei

En referencia a las consignas de campaña y el campo, Milei afirmó: «Yo entiendo al campo. Cuando vos prometes un tipo de cambio flotante sin retenciones para ganar votos, yo me tenía que comer después a la franja política de Bullrich, que venía y decía ‘che, Santa Fe, Córdoba y no sé qué, hay que ir a tirar un chupetín porque si no, no nos votan’. Ya la viví».

«Más o menos estoy diciendo casi lo mismo que cuando me tocó trabajar en campaña para un candidato (Patricia Bullrich). El único que no mentía era yo», consideró de forma irónica en el panel de cierre que se llamó «Perspectivas Económicas y Políticas».

El ex presidente del Banco Nación durante la gestión Macri agregó que «la política y la economía juegan un rol importante. El presente es para ver dónde estamos, la emergencia que hubo que afrontar y la transición del ahora. El futuro es el impacto de la tasa de inflación, el tipo de cambio, el nivel de actividad, que hay que dividirlo entre rebote y crecimiento, la vuelta de Argentina a los mercados y los impuestos».

«Para la cabeza de la política había que seducir casi mintiendo para ganar votos. Con esas cosas yo siempre dije que no cuenten conmigo, siempre fui de frente con la verdad. Y todo lo que le está ocurriendo ahora, siguiendo la verborragia del señor presidente, creo que el campo no la vio», lanzó en el cierre Melconian.