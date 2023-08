Carlos Tevez es el nuevo DT de Independiente

La derrota como local en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini por 1 a 0 ante Colón en la primera jornada de la Copa de la Liga terminó de decretar la salida de Ricardo Zielinski como director técnico de Independiente. Ante la crítica situación en la lucha por la permanencia en Primera División, la dirigencia optó por dar un golpe de timón y apostar por Carlos Tevez.

“Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza”, fue el primer mensaje que bajó Carlitos en la conferencia de prensa de presentación. Acerca de su decisión de tomar un club con muchas urgencias, Tevez no dudó: “Durante la semana lo voy a ir viendo el equipo. Independiente es un grande dormido. Sé muy bien dónde me meto. Tenemos trece finales. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los zapatos con tapones altos. Tirarnos de cabeza”.

“¿Por qué acepté? Antes, quiero mandarle un fuerte abrazo y gracias por su palabra a Walter, porque se hablaba solo de los dos y creo que cualquiera de los dos podía estar sentado acá. Hoy me tocó a mí. Pero los huevos que tiene Walter para también querer tomar Independiente en este momento donde muchos le dicen que no, quiero que su figura sea más grande todavía. Un agradecimiento a él por su palabra. Independiente es un grande y me motiva eso. Nunca fui para atrás y siempre fui para adelante. Pongo en juego mi carrera como entrenador en trece partidos. Creo en los futbolistas y en mí capacidad”.

El Apache también anticipó el tema incorporaciones y aseguró: “Cali es mi prioridad. Teniendo una experiencia como la Izquierdoz en este plantel, el que venga tiene que ponerse la camiseta y jugar. Necesitamos gente que se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Necesitamos jugadores que conozcan el fútbol argentino. Hablé con él y estoy muy contento por lo que hablé con él”. Además, luego de dirigir su primera práctica, contó con qué clima se encontró: “Es otra la energía, otro aire. Fue un entrenamiento muy intenso y no estaban acostumbrado a ese ritmo. De a poco vamos a ir sacando conclusiones más profundas. Estamos todos unidos para poder sacar Independiente adelante”.

“Todo esto hace que la responsabilidad recaiga sobre mí. Ojalá que me puteen a mí y no a los jugadores. No se puede hablar de proyectos porque hoy hay que ganar. Se los dejé muy claro a los muchachos, hoy juegan los que se tiren de cabeza y no los que jueguen en puntita de pie”, continuó el ídolo de Boca Juniors. Acerca de su plan de trabajo, agregó: “Tenemos una metodología de trabajo muy fuerte, con mucha intensidad de juego”. Y en relación a la posible llegada de más colaboradores a su cuerpo técnico, indicó: “Hoy ya saben mi grupo de trabajo. Es una combinación que tenemos que lograr. De mitad de cancha quiero presionar y quiero convencer a los jugadores. Necesitamos la cobertura de los de atrás. Si no tenés intensidad te ganan los partidos”.

Otras frases

importantes de Tevez:

”Primero tenemos que encontrar un modelo de juego y seguramente que hasta el viernes no sábado no sabremos la estrategia de juego ante Vélez”.

“Están golpeados, como todos los hinchas de Independiente, viendo para dónde salir. Pero la charla que tuvimos con todos los dirigentes fue muy buena. Pedí mucha unión. Yo no vengo a hacer acá una salvación. Si no tenemos a la dirigencia y los jugadores encaminados no podremos sacarlo adelante. Me siento capacitado para darlo vuelta”.

“Necesitamos que el hincha se sienta identificado”

“¿Marcone e Isla? Tenemos que apoyarnos en todos. Ponerse esta camiseta en esa situación no es fácil. Me voy a apoyar en el equipo y no en dos jugadores. El que no se sienta capacitado para tirarse de cabeza, no va a jugar conmigo. Primero está Independiente y los nombres están detrás. Estoy 24×7 para dar la vida a Independiente. Pongo en riesgo mi nombre”.

”Este es un fierro caliente que vienen desde hace bastante. Necesitamos toda clase de hombres. El que no esté confiado en este proyecto se tiene que ir. Hoy tenés que ser hombre para ponerte la camiseta de Independiente”.

“Están sacadas de contexto (Ndr: por la frase de que sino jugaba en Boca le hubiera gustado hacerlo en Racing) las críticas. El hincha de Independiente tiene que entender que yo acá no estoy de joda. Acá vamos al piso todos juntos o nos vamos todos juntos. Me tocó a mí porque tengo huevo para agarrarlo. No vengo a ganar plata. Después lo van a ver dentro de la cancha si tengo la capacidad para dar vuelta esto”.

“Hablar de proyecto hoy es una equivocación es un error. Hablar de proyecto es no entender nuestra situación. En Rosario Central era diferente por las lesiones de los mayores. Acá se trata de evitar que un grande se vaya al descenso. Hay que enfocarnos en los jugadores que tenemos y después veremos los proyectos. Hoy no es la prioridad”.

“¿Qué me hubiera dicho Maradona? Seguramente primero me cagaría un poco a puteadas y después me diría ‘qué huevos tenés’. El que tenga miedo, como dice mi hija, ‘que no nazca’”.

”Tengo los sistemas un poco analizados con los jugadores que tengo. Obvio que no lo voy a decir, pero conozco a todos los chicos. Tengo una radiografía completa del plantel. Hoy buscaremos simpleza y no sobrecargarlos de otras cosas. En que cada uno esté en el rol que le ocupe”.

”En mi cabeza está la intensidad porque quiero un equipo intenso. Tenemos buenos jugadores para hacerle daño a cualquiera”.

Esta será la segunda experiencia de Carlos Tevez al frente de un equipo desde su retiro de la actividad profesional. Desde su debut en junio de 2022 en Rosario Central, el ídolo de Boca Juniors dirigió 24 partidos (uno por Copa Argentina -eliminado ante Quilmes- y el resto por la Liga Profesional), en los que ganó 6, empató 10 y perdió 8, con 26 goles a favor y 29 en contra.

Entre sus resultados más salientes se destacan la victoria en el clásico ante Newell’s por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, el triunfo por 2 a 1 contra River en el último partido de Marcelo Gallardo en el Monumental, empate sin goles en la Bombonera versus el Xeneize, igualdad ante Independiente en Avellaneda y paridad 1-1 contra San Lorenzo en el Pedro Bidegain. El único grande que lo derrotó fue justamente Racing, en un vibrante 4-2.

El Rojo, pese a que viene de eliminar por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa Argentina (en octavos chocará ante Estudiantes de La Plata), no encuentra el rumbo en el ámbito local producto de sus 28 puntos y hoy estaría disputando un triangular con Huracán y Colón para intentar eludir el descenso por la tabla anual. En los promedios, en cambio, aventaja por 35 a Arsenal (en la próxima el panorama será mucho más complejo)

Los próximos duelos del Rojo serán justamente ante rivales directos en la puja por eludir el descenso a la Primera Nacional. El debut de Carlos Tevez con el buzo del Rojo será este domingo, desde las 19.15, ante Vélez en Avellaneda. Luego, el sábado 2 de septiembre, irán al Bosque para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata. En el marco de la cuarta jornada de la Copa de la Liga recibirá a Huracán.