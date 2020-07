Carlos Toloza pidió que los padres constituyan Consejos de aplicación y vigilancia en las escuelas

Compartir

El dirigente del movimiento Unión Alfonsinista de Formosa, Carlos Toloza se refirió a la vuelta de las clases presenciales en los establecimientos escolares de nuestra provincia y señaló que “independientemente de la fecha en que ello se produzca, ya sea en este año o en el próximo, los padres y demás integrantes de la comunidad educativa de cada escuela (docentes, alumnos y vecinos) deben constituir consejos escolares de seguimiento de la aplicación de los protocolos de bioseguridad que establezcan los gobiernos nacional y provincial, a los fines de tener una ponderación independiente de las condiciones sanitarias de cada establecimiento y del cumplimiento real de los protocolos de prevención y protección de estudiantes y docentes”.

Agregó el dirigente radical que sería muy bueno que el propio Ministerio de Educación “incentivara” la constitución de estos Consejos, pero aclaró que “también se pueden constituir de manera independiente del mismo, ya que ni legal ni institucionalmente hay impedimentos para ello”.

Toloza indicó que, llegado el caso, serán los propios padres, que llevan y retiran a sus hijos de las escuelas todos los días, los que vigilarán y controlarán las condiciones de bioseguridad de los establecimientos, sin que nadie se lo pida o se lo exija. “Es un comportamiento natural de padre vigilar y cuidar la salud y la vida de los hijos, por ello sería muy bueno que fuera el propio Ministerio el que alentara la formación de estos Consejos escolares para dar un cauce institucional a las inquietudes de los padres, que serán muchas y variadas cuando llegue el momento”, dijo.

Explicó que el movimiento Unión Alfonsinista de Formosa está reclamando a nivel nacional (con notas remitidas al ministerio del sector), lo que se repetirá en la provincia, que se provea a todas las escuelas de un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, lo mismo que certificaciones de higiene y salubridad escolar expedidas mensualmente por los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Humano y/o municipalidades en los casos del interior provincial, a los fines de que se genere la confianza necesaria en los padres y alumnos, como también en los docentes, y sobre todo en los directores, que son los que tienen la responsabilidad de habilitar las instalaciones y recibir a los estudiantes, docentes y padres.

“Independientemente de la fecha precisa en que se produzca la vuelta a las escuelas en Formosa, que entendemos no se dará, ni se puede dar por la falta de previsiones, en agosto y setiembre por lo menos, el gobierno debe comenzar de inmediato las acciones preparatorias para volver con las mayores garantías de seguridad posibles a las clases presenciales”, aseveró y propuso una fuerte y extensa campaña publicitaria de concientización de las medidas protocolares de distanciamiento social y el levantamiento de la restricción de actividades infantiles y juveniles, a los fines de una práctica real y efectiva de las medidas preventivas del distanciamiento, ya que antes de ir a las escuelas se deben eliminar, todo lo posible, los automatismos de costumbres sociales desaconsejables en pandemia, como la incorporación de nuevos automatismos, lo que no es fácil de lograr en poco tiempo y sin la práctica correspondiente. “Es por eso que se aconseja volver a las escuelas en la fase 5 de las cuarentenas preventivas, es decir, cuando ya están libres todas las actividades y rige el distanciamiento obligatorio, la vuelta a las escuelas debe ser la última de las actividades habilitadas, así como fue la primera en suspenderse, el 15 de marzo”.

El dirigente señaló que “nos preocupa la falta de acción del Ministerio de Educación y la soledad y el personalismo en que se desarrollan todas las acciones en ese ámbito, pero sobre todo que el Consejo del Covid19 de la Provincia no haya convocado a los sectores gremiales docentes de la provincia para acordar, al igual que con las Cámaras, colegios profesionales y gremios de las demás actividades de la vida productiva, comercial y social de la provincia, los protocolos de apertura de las actividades”.