Carlos Werlen: «Las ventas siguen cayendo y la expectativa es incierta»

En una reciente entrevista con el Grupo de Medios TVO, Carlos Werlen, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Formosa (CAPyMEF), analizó la actualidad del sector PyME en la provincia y expresó su preocupación por la caída de las ventas, afirmando que aún no se ha registrado un repunte significativo en la actividad económica.

Una situación preocupante para las PYMESWerlen comenzó señalando que, a pesar de las expectativas generadas al inicio del año, la situación sigue siendo complicada para el sector.

«Estamos a la expectativa para ver qué es lo que sucederá este año porque estamos finalizando el mes de febrero y las ventas siguen cayendo. No tenemos recuperación, salvo diciembre que fue un mes extraordinario», indicó el presidente de la CAPyMEF.A pesar de la esperanza de que la situación mejore, Werlen señaló que la incertidumbre sigue siendo el panorama dominante, con una economía que no parece dar señales claras de una recuperación a corto plazo. «La expectativa que estamos teniendo a futuro es incierta, y más allá de que uno siempre tiene la esperanza de que va a mejorar, la realidad es otra», aseguró.

Un primer trimestre

sin cambios positivos

El dirigente destacó que, según su análisis, el primer trimestre de 2025 podría seguir siendo similar a los meses anteriores, con ventas bajas y una falta de reactivación en el sector. En su opinión, el contexto económico actual, caracterizado por una economía estancada y sueldos bajos, no contribuye a una mejora en la demanda.

“Si seguimos con esta masa económica y los sueldos no aumentan, y si no hay inyección desde el sector PyME ni reactivación de obras públicas, será difícil que haya una reactivación. No avizoramos que a corto plazo tengamos una recuperación en las ventas”, señaló Werlen, quien expresó su preocupación por el impacto que esta situación está teniendo en las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desafíos en un contexto

económico incierto

La caída de las ventas y la falta de perspectivas de crecimiento son solo algunos de los desafíos que enfrentan las PyMEs en Formosa, según explicó Werlen.

El presidente de la CAPyMEF hizo hincapié en la necesidad de un cambio en las políticas económicas que favorezca a este sector vital para la economía de la provincia. Sin la reactivación de obras públicas y un apoyo directo al sector, las pequeñas y medianas empresas seguirán enfrentando serias dificultades.

El panorama económico, por tanto, sigue siendo incierto, y la situación de las PyMEs continuará siendo un tema clave a seguir durante los próximos meses.

A medida que avance el año, se espera que el sector exija medidas urgentes para revertir esta caída en las ventas y mejorar la competitividad en un contexto económico desafiante.