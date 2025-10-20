Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo: «Ya se llevó mucha plata de mi casa»

La reciente liberación de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, generó repercusiones, especialmente tras los comentarios de Carmen Barbieri sobre el caso. La mujer recuperó su libertad cinco días atrás luego de haber enfrentado cargos por su presunta participación en una red de explotación sexual, un hecho que sacudió a la opinión pública.

Interrogada por un móvil del programa Intrusos (América), la conductora desestimó cualquier tipo de contento respecto a la detención de Elizabeth Rodrigo. “No hablé nada malo, al contrario. No me alegré nunca, dije ‘si ella es inocente, ni tendría que haber estado presa. Y si no, bueno, la Justicia sabrá’”, aseguró, al remarcar la dureza que implica enfrentar la cárcel de un ser querido. “Una familia sufriendo porque una madre está presa, debe ser terrible eso. Nunca hablé mal, nunca me alegré y no me alegraría para nada”, añadió la artista.

Las declaraciones de Rodrigo, quien puso en duda la solidaridad de su entorno y mencionó que algunos se alegraron de verla presa, motivaron la respuesta de la actriz en televisión. Sin ánimo de avivar la polémica, la capocómica insistió en su distancia de cualquier juicio moral: “Si la cosa es verdadera y hay que hacer justicia, se hará justicia. La justicia divina tarda más, la justicia terrenal es más rápida y a veces no es justa. Pero la justicia divina es justa”.

Cuestionada sobre la reiterada alusión a la justicia divina, Carmen profundizó en su postura, expresando su convicción religiosa. “Cuando vos sufrís mucho por algo, por alguien que te arruinó una familia, no me alegro para nada, pero sé que hay justicia divina. Y si vuelve lo mismo, es porque Dios existe. Yo creo en Dios”, afirmó durante la entrevista en Intrusos de América.

El proceso judicial que involucró a Elizabeth Rodrigo terminó el pasado 15 de octubre, cuando se ordenó su liberación luego de más de un mes de detención. El desarrollo del caso abrió la puerta a especulaciones sobre eventuales conflictos legales futuros con la comediante, situación que la actriz abordó sin ambigüedades: “Que haga lo que quiera. Ya se llevó mucha plata de mi casa, que si quiere seguir llevándose, que se la lleve”. Y desafió: «Si realmente tiene razón… que busque un tape donde yo me burlo de ellos. Que busque a ver si lo encuentra“, retó públicamente a Rodrigo.

En relación con la posibilidad de iniciar acciones legales ella misma contra Ayelén Paleo o su madre, la conductora de Con Carmen (El Nueve), descartó esa opción: “No, por qué, ya lo hizo muchas veces y no le inicié ninguna acción legal”, sentenció ante la consulta de la cronista del ciclo televisivo.

Al referirse a la familia de Paleo, Barbieri marcó su desvinculación personal. “No hablo de la familia y no me sorprende nada porque no la conozco. Si estuviese vivo Santiago, habría que preguntarle a él. Él la conocía, yo no. A la madre, a la abuela… Santiago conocía a todos. Santiago está muerto. Que vivan una buena vida, tranquilos como estuvieron hasta hace poco, viajando por el mundo, siendo felices, se lo merecen porque son trabajadores”, concluyó, a pura ironía durante su diálogo con el ciclo de América.

Elizabeth Rodrigo, de 62 años, había sido arrestada a fines de agosto de este año en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de ser parte de una red de explotación sexual y económica de mujeres que tenía su epicentro en La Plata. El rol en la red de trata por la que es acusada es el de ser la fotógrafa de las víctimas, imágenes que eran subidas en sitios web donde eran prostituidas. Luego de 40 días fue excarcelada, mientras continúa procesada por explotación de la prostitución y a la espera de un cambio de carátula.