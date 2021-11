Carmen Barbieri dio negativo en el test de covid y su hijo Fede Bal rompió el silencio

Compartir

Carmen Barbieri se ausentó este lunes en su programa Mañanísima de Ciudad Magazine. El panelista Sebastián Pampito Perelló Aciar aseguró: “Lamentablemente se encuentra aislada. Tuvo algunos síntomas (de coronavirus) el fin de semana y su médico, que la cuida mucho y que es el que le salvó la vida, porque no nos olvidemos que Carmen pasó por un covid terrible hace ocho meses, le dijo que se quedara en su casa y haga reposo”.

En este contexto, Fede Bal habló con Juan Etchegoyen sobre la salud de su mamá. El conductor de Mitre Live contó que el actor le dijo que Carmen “estaba bien” y que por eso él se encontraba “tranquilo”. “Se quedó en su casa porque el médico que dijo que es mejor prevenir”, explicó el ex ganador del Bailando.

Este martes, la diva regresó a la pantalla chica. Con tono irónico, aseguró: “Estoy viva, viva. ¿Ustedes pensaron que se iban a liberar de mí? ¡No, yo iba a volver eh!”. Mientras sus compañeros de programa bromeaban con que “ya habían preparado la corona”, la conductora dio detalles de la ansiedad y el miedo que sintió este lunes.

“Yo iba a venir igual, pero no me dejé el médico. Me dice: ‘Esperá, hay que esperar el resultado’. Dio negativo, por supuesto, por eso estoy acá. Era para cuidar la salud de todo el equipo. Yo estaba atada con cadenas de barco en mi casa”, manifestó Barbieri. Respecto a su salud, explicó: “Estoy como con un pequeño resfrío, pero estuve con un estado gripal, con 37,5 de fiebre. Hablé con el médico y me dijo que me hisope y me aísle en mi dormitorio”.

Carmen sintió una enorme alegría cuando le dijeron que el hisopado le había dado negativo. “Le agradezco al doctor Torres que estuvo todo el tiempo llamándome y también al doctor Capuya que aceleró el resultado. Cuando me pusieron no detectable en letras grandes fue una fiesta, había globos, explotaban cosas, todos contentos que no tenía covid”.

“Yo ya tenía el jogging puesto y el bolso preparado por si daba positivo, me venían a buscar y me iban a internar. Estaba todo armado porque los médicos siempre van un paso adelantado. Por algo Torres me salvó la vida, me internó cuando tenía fiebre. Yo me quería quedar en mi casa y me dijo: ‘La ambulancia está abajo’”, afirmó Carmen.

Por otra parte, la conductora reveló el nombre de la famosa que ocupó su lugar en Los ocho escalones del millón mientras ella estuvo aislada: “Gracias a Dios estoy acá otra vez y en Los ocho escalones… yo di el nombre de (Graciela) Alfano. Me encanta porque puede hablar de cine y teatro, ella hizo una gran carrera”.

Cabe recordar que hace ocho meses, la capocómica estuvo muy grave y debieron inducirla al coma durante 20 días. A fines de octubre, había relatado en primera persona cómo atravesó su internación. “Casi me muero. Me dicen que el covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tuve el covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, dijo en Almorzando con Mirtha Legrand.

