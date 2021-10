Carmen Barbieri rompió en llanto tras el fuerte cruce con Coqui, de Cebollitas

Compartir

Carmen Barbieri rompió en llanto luego del fuerte cruce que tuvo con Juan Yacuzzi, Coqui de Cebollitas. El actor sostuvo haber sufrido maltrato en la novela infantil en la que trabajó la capocómica y ella lo cruzó duro en Mañanísima.

Tras la repercusión de su reacción impactando en los medios, Barbieri tomó la palabra y aclaró sus dichos, sin contener las lágrimas ni su angustia.

Incluso, Barbieri le respondió a Karina Mazzocco, conductora de América que cuestionó a su colega de Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas.

«Estoy en contra del maltrato y estoy en contra del abuso de poder, como dijo este señor y algunas conductoras que me han dedicado muchos minutos sin conocerme”, comenzó diciendo Carmen, movilizada.

“Yo no permito que a nadie se lo maltrate, ni a un niño, ni a un hombre ni a un perro. Sería la primera en denunciar y me hubiese ido de Cebollitas”, continuó con la voz entrecortada.

“Tuve un fin de semana muy triste. Por eso le pido disculpas al público… Los Cebollitas eran las estrellitas y nosotros los actores adultos. Le hablo a una conductora que dijo ‘por qué hablo’. Hablo porque trabajé ahí un año y medio. Yo solo digo lo que viví», agregó, sin nombrar directamente a Mazzoco, pero en clara alusión a ella.

Sin embargo, el panelista Pampito le puso fin al misterio y puso en escena con contundencia a la conductora de A la tarde: «La que lo dijo fue Karina Mazzocco».

Asintiendo con pesar y enojo, Carmen continuó con su descargo: «Algunas personas dijeron que yo estaba a favor del maltrato, que me tenían que demandar por maltratadora infantil. Me duele muchísimo tener que hablar de este tema y pedir disculpas si malinterpretaron mi manera de ser ante una injusticia laboral”.

“A los chicos se los cuidaba mucho… No puedo escuchar que digan que estoy a favor del maltrato, porque la persona que habla así de mí no me conoce», señaló.

Quebrada en llanto, Carmen Barbieri concluyó: «Si existiò un acoso o un abuso, que no vi, ni viví, hubiera sido la primera en denunciarlo. Yo no soy una maltratadora. Lamento mucho que esto lo diga una compañera… Porque si maltratan a un niño, me pongo loca».

