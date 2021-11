Carmen Barbieri se quebró al confrontar a Florencia de la V: «Nunca diría lo que sé de vos»

Compartir

La panelista de “A la tarde” había dicho que hubo una pelea entre Carmen y su hijo, Federico Bal.

Hace un tiempo se supo que Carmen Barbieri volvería al teatro en compañía de Federico Bal: madre e hijo tenían entre manos un proyecto en común y ya habían comenzado con la lectura de los textos de la comedia que iban a protagonizar en el verano.

Pero de manera inesperada, Carmen anunció que se bajaba de la obra: “Pido disculpas a mi hijo porque lo dejé sin laburo”. Esto fue en A la tarde (América) y allí Florencia de la V, en calidad de panelista, contó cuáles habrían sido las razones del alejamiento de Carmen de la obra. “Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días… también hablaban de discusiones con Federico”, dijo.

Esto motivo una encendida respuesta de Barbieri, quien lo hizo en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). “Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”, dijo y luego despejó las dudas acerca de una pelea con su hijo. “Yo no me peleé con Fede. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra”, disparó la actriz.

El descargo provocó que Carmen se quebrara al aire. “Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos”, disparó.

En la tarde de este jueves, De la V en el programa que conduce Karina Mazzocco y le pidió a Barbieri que no hable de sus hijos porque ellos, a diferencia de Federico, no trabajan en los medios. “La información que se dijo la teníamos chequeada y por respeto a ella no dijimos otras cosas que nos contaron”, cerró.

“Tomé una decisión que en 47 años de trabajo nunca me pasó. Cuando yo tomo un trabajo, cuando doy la palabra (sin firmar contrato), yo lo hago, yo lo termino aunque se me muera mi mamá, mi papá, Santiago o Federico esté enfermo: yo nunca abandono un trabajo”, había dicho Carmen a la hora de justificar la decisión de su renuncia.

“Había aceptado porque me encanta el elenco, el productor, la directora, pero lo más importante era mi hijo, Federico Bal. Íbamos a estar haciendo de madre e hijo, pero tuve que irme porque no me da el tiempo. Yo tendría que haber dicho que no, pero me tiraba tanto trabajar con mi hijo. La alegría de estar en el escenario otra vez con él me hizo decir que sí, pero a medida que fueron pasando las semanas de ensayo me di cuenta que mi cuerpo no podía. Yo vengo de un Covid que casi me mata, tengo varias secuelas; el virus me comió la masa muscular. Hace mucho tiempo tendría que haber empezado una rehabilitación”, subrayó Carmen.

Barbieri se disculpó con el equipo de trabajo, ya que la obra no se realizará sin su presencia. “Espero que me hayan entendido. Yo pido disculpas porque estoy dejando sin trabajo a mucha gente. No me van a reemplazar, no entiendo por qué no buscan a una actriz que haga de madre de Federico. Por ahora la suspendieron. Pido disculpas a todos, en especial a mi hijo que lo dejé sin laburo porque dejó de hacer otras cosas. No se enojó pero está muy triste y entiende que yo necesito reponerme”, cerró.

