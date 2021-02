Carmen Barbieri tuvo una leve mejoría: “Sigue en coma farmacológico y con oxígeno, pero con valores favorables”

Compartir

Carmen Barbieri está internada en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, luego de que le diagnosticaran COVID-19. La actriz enfrenta una neumonía bilateral y como su cuadro no mejoró fue trasladada a terapia intensiva. Allí el personal médico decidió que lo mejor era inducir al coma a la artista para que pueda recibir asistencia respiratoria mecánica.

La ex de Santiago Bal tuvo una leve mejoría en las últimas horas y el equipo médico le sacó algunos antibióticos, según le informó a Teleshow Martina Valía, jefa de prensa de Federico Bal. “Pasó la noche bien, y los valores son favorables. La dieron vuelta hace un ratito así que hay que esperar a ver cómo evoluciona en esa posición”, agregó la amiga de la familia.

De esta manera, poco a poco Barbieri está evolucionando favorablemente. “Sigue en coma farmacológico y con oxígeno, pero con valores favorables”, explicó Martina sobre la salud de la capocómica que dio positivo de coronavirus el pasado 20 de enero, luego de haberse sometido a cinco hisopados en distintas oportunidades, a lo largo de estos últimos meses.

Barbieri tuvo un contacto estrecho con Sol Pérez –quien se contagió de COVID-19 durante sus vacaciones a Mar del Plata– por una serie de actividades vinculadas a Masterchef Celebrity 2, reality al cual fueron convocadas. Esto obligó a su aislamiento en su casa y a un nuevo test, que esta vez arrojó el resultado no deseado.

La artista de 65 años fue internada en la Clínica Zabala al ser considerada una paciente de riesgo. Una vez allí, los médicos le detectaron una neumonía que con el correr de los días le fue presentando complicaciones, hasta que el jueves 28 se decidió su traslado a la terapia intensiva –donde le colocaron una máscara de oxígeno– debido a que la afección se había extendido a ambos pulmones.

“Me llevan a terapia intensiva, es por la baja de oxígeno”, dijo Carmen, muy preocupada por su salud, cuando todavía estaba en una habitación común y podía comunicarse a través de su celular. “Estoy descompensada y la neumonía se extendió en los dos pulmones. Por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno”, aclaró la artista. “Ellos (los médicos de la Clínica Zabala) tratan de no entubar con respirador”, explicó. Y más allá de estar afligida por su cuadro de salud, también estaba muy preocupada por el estado anímico de Federico: “Pobre mi hijo, (tuvo) dos años terribles”.

Este fin de semana, su hijo pidió que rezaran para que mejorara Carmen y muchos famosos le escribieron mensajes de aliento en las redes sociales. “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”, escribió el protagonista de la obra Mentiras verdaderas. En otro posteo de una tierna foto con sus padres, señaló: “Así, te abrazamos fuerte para que estés bien. Desde siempre”.

